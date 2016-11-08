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новость Фигурант дела "Реструкта" Макаров получил шесть лет строгого режима

08.11.2016
Андрей Макаров. Кадр НТВ
Андрей Макаров. Кадр НТВ
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Бабушкинский райсуд Москвы приговорил фигуранта дела нацистской группировки "Реструкт" Андрея Макарова к шести годам строгого режима. Об этом сообщает "Открытая Россия".

В обвинительном заключении подсудимому были инкриминированы часть 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а также статьи 162 (разбой), 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 213 УК (хулиганство).

Макаров пошел на сделку с прокуратурой - он полностью признав вину и дал показания на других фигурантов. Поэтому материалы в его отношении были выделены в отдельное производство, а разбирательство по делу прошло в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств.

При этом приговор был вынесен лишь со второй попытки. В феврале нынешнего года судья Бабушкинского райсуда Антон Мартыненко вернул дело Макарова в прокуратуру, указав на нарушения, присутствующие в нем.

По 111-й статье кодекса было квалифицировано участие Макарова в нападении на гражданина Азербайджана Заура Алышева, торговца спайсом. В июне 2014 года активисты "Оккупай-наркофиляй" - одного из проектов "Реструкта", - представившись клиентами, назначили Алышеву по телефону встречу у метро Свиблово. Там наркоторговца избили и заставили съесть пакет со своим товаром. После этого его передали полицейским. Однако менее чем через час Алышева освободили. Ожидавшие на улице активисты "Оккупай-наркофиляй" повторно избили его - на этот раз жестоко. Наркоторговец попал в больницу в бессознательном состоянии и умер там через неделю от черепно-мозговой травмы.

Какие еще эпизоды вменялись Макарову, не уточняется.

В апреле в особом порядке был осужден еще один фигурант дела - 17-летний Максим Филатов. Он получил шесть лет общего режима. В сентябре Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию Филатова, переквалифицировал одно из вмененных нацисту обвинений на менее тяжкое и уменьшил ему срок до пяти лет.

По основному делу "Реструкта" проходят основатель и лидер группировки Максим Марцинкевич (Тесак) и еще 9 человек. В зависимости от вмененных эпизодов фигурантам этого дела инкриминированы статьи 111, 162, 167, 213, а также 161 (грабеж) и 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). При этом 282-я статья вменена только Тесаку - за публикацию книги "Реструкт", которую в 2014 году Чертановский райсуд Москвы признал экстремистской.

Согласно фабуле дела, в 2013-2014 годах в столице обвиняемые "под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков" нападали на граждан с электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками. Потерпевших избивали и обливали краской, а их вещи отбирали. Помимо погибшего Алышева пострадавшими считаются еще семь человек, в том числе повар Александр Ли, подвергшийся нападению примерно 15 человек. Ли ограбили, отняв у него 10 тысяч рублей и недорогой мобильник, а также избили руками, ногами и телескопической дубинкой. Кроме того, нападавшие плеснули повару в лицо газом из баллончика, причинив химические ожоги обоих глаз.

Основное дело "Реструкта" также уже поступало в Бабушкинский райсуд, однако 1 марта оно тоже было возвращено в прокуратуру. Предварительные слушания в рамках нового разбирательство были назначены на вторник, однако, как сообщило агентство "Москва", их перенесли на 14 ноября из-за неявки адвокатов. При этом Тесак, уже отбывающий срок по "экстремистскому" делу, заявил агентству, что "готов признать вину в обмен на свободу".

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08.11.2016

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