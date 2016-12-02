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новость Бог из машины

Протоиерей РПЦ освятил автозаки московского ФСИН
02.12.2016
Освящение автозака. Фото: 77.fsin.su
Освящение автозака. Фото: 77.fsin.su
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Помощник начальника столичного управления ФСИН по организации работы с верующими протоиерей Константин Кобелев совместно с диаконом Кириллом Марковским освятил автомобили управления по конвоированию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отец Константин прочитал молитву и окропил машины святой водой. Священнослужитель призвал водителей к внимательности и ответственности на дорогах, уважительно относится ко всем участникам дорожного движения. После мероприятия начальник управления Андрей Архипов провел экскурсию по территории подразделения". говорится в сообщении.

Автопарк московского управления по конвоированию насчитывает несколько десятков спецмашин, рассказал Архипов. Только в 2016 году осуществлена перевозка нескольких десятков тысяч арестованных, содержащихся в следственных изоляторах Москвы.

РПЦ активно сотрудничает со ФСИН. В последнее время во многих колониях построены храмы РПЦ. Так, участники рабочей группы Совета по правам человека, посетившие колонию №6 города Копейска после произошедших там волнений заключенных в 2012 году, отметили, что в ИК построена "шикарная церковь".

В октябре 2014 года правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий руководителей исправительных учреждений выполнять просьбы осужденных о личном общении со священнослужителями. Документ был принят нижней палатой и одобрен Советом федерации. 20 апреля 2015 года президент подписал закон.

В соответствии с законом к осужденным по их просьбе могут приглашаться священнослужители зарегистрированных религиозных объединений. Личные встречи предоставляются продолжительностью до двух часов каждая без ограничения их числа. Такие встречи по заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя могут проводиться в том числе и наедине, вне пределов слышимости третьих лиц, с использованием средств видеонаблюдения. Законопроект предусматривает, что священнослужители могут посещать даже заключенных, помещенных в штрафной или дисциплинарный изоляторы.

Законопроект был "подготовлен в целях реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы", отмечалось в пояснительной записке. "В сфере духовно-нравственного воспитания осужденных Концепцией предполагается развитие сотрудничества с традиционными конфессиями, обеспечение осужденным возможности участия в религиозных обрядах, реализация совместных с традиционными конфессиями гуманитарных проектов, - говорилось в документе. - Принимая во внимание, что в настоящее время ФСИН России, а также территориальными органами уголовно-исполнительной системы заключены более 80 соглашений о взаимодействии с религиозными организациями, статьей 2 законопроекта предлагается законодательно закрепить порядок взаимодействия органов и учреждений уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями".

Комментарии 11 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
02.12.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 27.09.2013
в блоге Богоугодная тюрьма
26
Дерьмометр 27.11.2012
в блоге Благословенный Копейск

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