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ОБЭП явился с обыском в редакцию екатеринбургского информагентства Ура.Ру. Об этом сообщают сотрудники редакции.

Обыск проходит в рамках дознания по делу о клевете, возбужденного против корреспондента Ура.Ру Юлии Литвиненко по заявлению бывшего генпрокурора Юрия Скуратова. Поводом стала статья журналистки о попытке рейдеров разорить завод "Вентпром" в городе Артемовский Свердловской области. В публикации утверждалось, что Скуратов связан с рейдерами.

О возбуждении дела стало известно 14 февраля. Как отмечалось, дознание ведет не райотдел полиции, а региональный главк МВД.

Визитеры изъяли из компьютера Литвиненко жесткий диск, а также забрали компьютер у главреда издания Юрия Некрасова.

Как передает "Новый день", корреспонденту этого агентства, прибывшему на обыск к коллегам, силовики запретили вести съемку и изъяли из видеокамеры флэш-карту, при этом повредив ее. Также у журналиста отобрали телефон, на который тот успел сделать только одну фотографию.