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Также: Право, Россия, Госдума, Общество, Политика, Парламент | Персоны: Илья Пономарев

новость Верховный суд признал законным лишение Пономарева депутатских полномочий

24.11.2016
Илья Пономарев предъявляет полиции депутатский мандат. Фото Людмилы Барковой/Грани.Ру
Илья Пономарев предъявляет полиции депутатский мандат. Фото Людмилы Барковой/Грани.Ру
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Верховный суд признал законным лишение Госдумой предыдущего созыва депутатских полномочий Ильи Пономарева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Жалоба защиты экс-депутата оставлена без удовлетворения.

Пономарев стал первым депутатом, которого лишили мандата по принятому весной этого года закону за неисполнение обязанностей в течение 30 и более календарных дней. По словам представителя Пономарева Марии Баст, депутат решил не возвращаться в Россию из-за границы в связи с возбужденным против него уголовным делом. По ее мнению, это было уважительной причиной для неявок на заседания Госдумы.

Представитель Госдумы заявил в суде, что решение о лишении статуса было принято в соответствии с регламентом. "Существует утвержденная процедура Госдумы об уведомлении депутатом главы палаты о невозможности присутствовать на заседаниях по уважительным причинам. Депутат Пономарев эту процедуру не выполнил", - отметил он.

10 июня Госдума прекратила полномочия Пономарева в связи с систематическим неисполнением им депутатских обязанностей. По данным "Справедливой России" он не только последний месяц не появлялся на заседаниях нижней палаты, но и не был в России последние два года.

6 июня думская фракция "Справедливой России" рекомендовала нижней палате отозвать мандаты у депутатов-справоросов Пономарева и Алексея Митрофанова, сославшись на систематическое неисполнение ими своих должностных обязанностей. 8 июня комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики поддержала обращение фракции о лишении мандата Пономарева. Касательно Митрофанова будет проверяться информация о состоянии его здоровья.

Основанием для принятия решения "Справедливой Россией" стал закон, позволяющий лишать депутатов полномочий при условии неисполнения ими своих должностных обязанностей в течение 30 или более календарных дней. Документ был внесен в Госдуму самими справоросами, причем они сразу заявляли, что после вступления закона в силу применят его к Пономареву и Митрофанову.

Закон прошел Госдуму и Совет Федерации, после чего 4 мая был подписан Владимиром Путиным. В тот же день документ официально опубликовали, и он вступил в законную силу.

25 марта 2015 года Генпрокуратура внесла в Госдуму представление о лишении Пономарева депутатского иммунитета в связи с обвинениями в пособничестве в растрате средств фонда "Сколково". 7 апреля это представление было удовлетворено.

9 июня прошлого года стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил против Пономарева дело по части 5 статьи 33 - части 4 статьи 160 УК (пособничество в растрате в особо крупном размере). Тогда же сообщалось о намерении объявить депутата в международный розыск, поскольку он скрылся из России. 24 июня Пономарев стал обвиняемым по делу. 17 июля судья Басманного райсуда Москвы Валентина Левашова заочно арестовала Пономарева. 16 октября Госдума дала согласие на исполнение судебного решения об аресте депутата.

Пономарев заявил, что не считает целесообразным приезжать в Россию на следственные действия. По его словам, он готов общаться со следствием по телефону, почте или интернету, но личные контакты считает в данной ситуации излишними. Все обвинения Пономарев отверг, заявив, что дело политически мотивировано.

24 июня Пономарев сообщил, что получил вид на жительство в Украине.

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24.11.2016

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