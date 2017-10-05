Зарегистрироваться | Войти через:
Вахитовский райсуд Казани прекратил дело об экстремизме, возбужденное против татарского писателя Айдара Халима. Об этом сообщают "Idel.Реалии" со ссылкой на адвоката "Агоры" Раушанию Камалову, представляющую интересы литератора.
Причина закрытия дела в публикации не поясняется. В частности, не понятно, прекращено ли оно по реабилитирующему основанию или нет.
75-летнему Халиму, жителю Набережных Челнов, вменялась часть 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной ненависти). Поводом к возбуждению дела стало выступление писателя 11 октября 2014 года в татарской столице на митинге в ежегодный День памяти, посвященный защитникам Казанского ханства, которые погибли в 1552 году при его захвате Россией. Как утверждалось, в своей менее чем 4-минутной речи на татарском языке Халим допустил некие эмоциональные высказывания в адрес "группы лиц, выделяемых по признакам национальности (русские)", упомянув и Владимира Путина.
По информации имперского сайта Regnum, Халим напомнил свой тезис о "биологической смерти русских", сформулированный в книге "Убить империю!" (1997). "Я и сейчас от этих слов не отказываюсь, - передавал сайт слова писателя. - И посмотрите, что случилось: русские теперь сами находятся в таком же положении, как татары, они на себе испытывают все те же унижения, что и татары, потому что спасение русских возможно только после избавления от Путина. Я всем это говорю, своим друзьям и русским знакомым: пусть Россия избавится от Путина!"
Дело против Халима было возбуждено осенью 2015 года. Оно находилось в производстве следователя 1-го отдела татарского главка СКР по расследованию особо важных дел Галины Королевой. О завершении следствия стало известно в апреле 2016-го. Однако в следующем месяце прокурор Татарии Ильдус Нафиков вернул дело в СКР.
Информация о дальнейших этапах производства по делу не публиковалась, по крайней мере на русском языке.
Адвокат Камалова настаивала, что "никакого умысла на оскорбление какой-либо национальности или разжигание розни у писателя не было".
30 мая нынешнего года судья Набережночелнинского горсуда Камиль Багаутдинов по иску зампрокурора Татарии Марата Долгова объявил книгу "Убить империю!" экстремистским материалом. Как можно предположить, решение не обжаловалось - во всяком случае, уже 11 августа Минюст включил это сочинение в соответствующий список под № 4196.
Халим - уроженец Башкирии. Ранее он писал не только на родном татарском, но и на башкирском языке. Автор нескольких десятков книг стихов и прозы, ряда драматических произведений. Выступает как публицист.
В 1997-2001 годах Халим возглавлял Милли меджлис (Национальное собрание) татарского народа. Нынешняя глава Милли меджлиса, писательница Фаузия Байрамова, также живущая в Набережных Челнах, получила уже два условных срока по части 1 статьи 282 УК.
21 октября 2015 года в Елабуге силовики незаконно сорвали встречу активистов Всетатарского общественного центра с Халимом, который приехал представить свою новую книгу. Участники встречи, за исключением самого писателя и других людей старшего возраста, были задержаны. Позже в тот же день, однако, всех освободили без оформления протоколов.