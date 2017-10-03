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Также: Право, Акции протеста, Полиция, Общество, Россия, Политика | Персоны: Эдуард Лимонов

новость Цена социалистического эксперимента

Суд оштрафовал Лимонова на 10 тысяч рублей за организацию "Антикапитализма"
03.10.2017
Задержание Эдуарда Лимонова. Фото с личной ЖЖ-страницы
Задержание Эдуарда Лимонова. Фото с личной ЖЖ-страницы
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Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова оштрафовала на 10 тысяч рублей лидера "Другой России" Эдуарда Лимонова за организацию марша "Антикапитализм-2017". Об этом сообщает Интерфакс.

Лимонова признали виновным в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления), В суде лидер "Другой России" заявил, что не был уведомителем или организатором митинга, а просто планировал принять участие в акции. "Я не отрицаю, что я вышел. Я убежденный социалист. Я никаких лозунгов не выкрикивал. У меня слабый голос" - сказал Лимонов.

23 сентября Левый фронт и "Другая Россия" предполагали провести на Страстном бульваре марш "Антикапитализм-2017". Мэрия отказалась согласовать акцию. Всего был задержан 41 человек. В ОП "Тверской" до суда оставили координатора Левого форонта Сергея Удальцова и пятерых другороссов: Дмитрия Колесникова, Сергея Череповского, Анну Щуку, Дарью Исаеву и Михаила Акселя.

25 сентября та же судья Орехова признала Удальцова виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП и арестовала его на пять суток Судья отклонила все ходатайства защиты, а также лишила Удальцова последнего слова. В знак протеста арестованный объявил голодовку.

Череповский был оштрафован на 1000 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Остальных четверых другороссов освободили в связи с истечением предельного 48-часового срока задержания без санкции суда. Рассмотрение протоколов в их отношении перенесено. Всем четверым, в отличие от Череповского, вменяется часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение на митинге), предусматривающая до 30 суток ареста.

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03.10.2017
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