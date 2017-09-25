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новость В Краснодаре семейная пара арестована по делу о людоедстве

25.09.2017
Наталья и Дмитрий Бакшеевы. Источник: life.ru
Наталья и Дмитрий Бакшеевы. Источник: life.ru
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В Краснодаре двое местных жителей - 35-летний Дмитрий Бакшеев и его 42-летняя жена Наталья Бакшеева - арестованы по делу о людоедстве. Такую информацию передает СКР, не уточняя имен и возраста фигурантов.

Пока супругам вменен лишь один эпизод - соответственно, дело квалифицировано по части 1 статьи 105 УК (убийство), предусматривающей от 6 до 15 лет колонии. В то же время ведомство обещает проверить "информацию о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений". Как пишет Интерфакс, "речь может идти более чем о десятке человек, пропавших без вести в разные годы".

Между тем Life утверждает, что с 1999 года Бакшеевы убили и съели около 30 человек. Точное число жертв, говорится в публикации, они сообщить на допросах затруднились, пояснив, что не помнят его. Отдельные фрагменты тел убитых супруги мариновали и хранили в холодильнике.

Показания фигурантов отчасти подтверждаются найденной у них фотографией, которая датирована 1999 годом. На ней изображена человеческая голова в окружении апельсинов.

Супруги занимали комнату в общежитии на территории Краснодарского высшего военного авиационного училища им. Серова, где Наталья Бакшеева работает медсестрой. В Минобороны Life заверили, что общежитие давно не имеет отношения к армии, поскольку передано на баланс краснодарской мэрии.

В холодильнике дома у фигурантов оперативники обнаружили несколько банок и пакетов с замороженными кусками мяса и лоскутами кожи. Как заявляет Life, эксперты уже установили, что это человеческие останки.

Соседи арестованных рассказали, что неоднократно пытались выселить Бакшеевых из общежития, потому что из их комнаты постоянно пахло "корвалолом и бомжами". При этом, когда соседи пытались зайти в комнату, чтобы выяснить причину неприятного запаха, "начинался дикий вой и крики". "Ната - баба скандальная, бешеная, поэтому мы не рисковали", - передает Life слова соседей.

В числе прочего, говорится в публикации, оперативники проверяют, имели ли Бакшеевы доступ к столовой летного училища и приготовлению пищи.

Единственный эпизод, на сегодня вмененный супругам, - убийство женщины, совершенное 8 сентября. Как утверждает СКР, со своей жертвой фигуранты дела познакомились в тот же день на некоей "заброшенной территории" недалеко от дома и сели распивать спиртное. В результате конфликта, возникшего во время распития, Бакшеев убил случайную знакомую, а тело расчленил, отдельные фрагменты оставив на месте, а другие забрав с собой.

С некоторыми фрагментами тела, заявляет СКР, Бакшеев сфотографировался на собственный мобильник. 11 сентября дорожные рабочие нашли этот мобильник и сообщили в полицию, после чего фигурантов и задержали.

Сведения в публикации Life противоречивы. С одной стороны, в ней рассказывается, что супруги признались в убийствах; с другой - приводятся показания Бакшеева, согласно которым он к преступлению 8 сентября не причастен. Из этих показаний следует, что вечером 8-го числа фигурант выгуливал собаку в лесополосе, нашел там женские голову и руку, положил их в рюкзак и принес домой. Дома он сложил останки в пластиковое ведро, залил холодной водой и лег спать. Утром, отправляясь на работу - ремонтировать квартиру, - Бакшеев снова уложил голову и руку в рюкзак. На работу он ехал на автобусе.

В ремонтируемой квартире, рассказывал Бакшеев, он и сделал фото, прикладывая останки к своему рту, как будто бы он их ел. Затем он канцелярским ножом отрезал от кисти несколько пальцев и стал фотографироваться, засовывая их себе в нос. После работы Бакшеев снова привез останки домой и положил в ведро с водой. Утром 10-го числа, согласно этим показаниям, фигурант снял с головы скальп, после чего сложил голову и кисть в пакеты и выбросил на территории училища.

Скальп оперативники после допроса Бакшеева нашли.

В публикации Life, так же как и в сообщении СКР, говорится, что выйти на подозреваемого удалось из-за потерянного им мобильника. 11 сентября один из дорожных рабочих, которые вели ремонт как раз рядом с летным училищем, подобрал мобильник и, открыв галерею, обнаружил там снимки отрезанной человеческой головы, а также Бакшеева с останками у рта. Посоветовавшись с другими рабочими, он решил сдать телефон в полицию.

В этот момент к дорожникам подошел сам Бакшеев с собакой и поинтересовался, не попадался ли им его телефон. Те ответили отрицательно. Когда Бакшеев ушел, они повезли мобильник в полицию.

Оперативники, быстро установив личность подозреваемого, поехали в общежитие. Бакшеев, предвидя визит, забаррикадировался в комнате. Силовики выбили дверь. Подозреваемый попытался оказать сопротивление, но его быстро скрутили. Наталья Бакшеева сопротивляться не пыталась.

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