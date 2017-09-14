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Судья Зюзинского райсуда Москвы Леонид Чечко приговорил националиста Дмитрия Алферова к 12 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС. Его жена Елена получила 3 года общего режима. Кроме того, суд назначил Алферову штраф в размере 150 тысяч рублей, его жене - 40 тысяч.

Алферов был признан виновным по части 1 статьи 105 УК (убийство), части 1 статьи 223 (незаконное изготовление оружия), частям 1 и 2 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Елену Алферову суд счел виновной только по последней статье.

Вместе с тем суд вернул в прокуратуру материалы дела в отношении Алферова по части 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды). "Суд считает, что данные материалы дела составлены с нарушением норм процессуального права и подлежат возвращению прокурору Москвы для дальнейшего устранения нарушений", - подчеркнул судья.

"Совместно проживая, Алферовы незаконно хранили, приобретали и сбывали огнестрельное оружие. В ходе обыска в их квартире были обнаружены и изъяты патроны к пистолету Макарова, автомату Калашникова, а также различные виды оружия и их комплектующие", - говорится в приговоре. Кроме того, в ночь на 25 апреля 2011 года Алферов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил водителя машины, в которой ехал, Самира Гасымова, выстрелив ему в голову по причине неприязненного отношения.

Подсудимые вину в инкриминируемых преступлениях не признали. "Мы обязательно обжалуем приговор, так как мой сын никого не убивал, никакой явки с повинной у него не было, была нарушена методика при проведении экспертиз, а во время следствия ему постоянно угрожали здоровьем близким, - заявила мать осужденного Галина Алферова. - Как только по делу закончилось следствие, в котором множество нестыковок, он сразу написал жалобы в Генпрокуратуру и ЕСПЧ, однако ответов оттуда до сих пор нет".

В начале ноября 2015 года по делу о незаконном обороте оружия в Москве были задержаны 12 участников группировки, в которую входили Алферовы. В ходе обысков были изъяты более 15 пистолетов и револьверов различного калибра, свыше 150 патронов, два ружья, две винтовки, дымовые шашки, основные части к боевому оружию, холодное оружие, 300 граммов наркотических веществ. Как утверждало следствие, члены группировки поддерживали тесный контакт с бойцами украинского батальона "Азов" Нацгвардии Украины, а также планировали совершение насильственных акций на территории Московского региона.

4 ноября 2015 года суд арестовал Алферовых. Остальные 11 задержанных фигурантов дела освобождены под подписки о невыезде.

Нацист Роман Железнов (Зухель), в 2014 году выехавший на Украину и вступивший в "Азов", за что против него в России возбудили дело по статье о наемничестве, так прокомментировал на своей ВК-странице прошедшие обыски: "Очень забавно выглядит попытка спецслужб выдать небольшой склад турецких травматических стволов и пиротехники за арсенал русско-украинского неонацистского подполья. Дядям в погонах совсем нечем заняться - вот и разыгрывают мистификации, рассчитанные в первую очередь на своих далеких от реалий высоких начальников".