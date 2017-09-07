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новость Бизнесмен Петросян получил 12 лет за захват заложников в отделении Ситибанка

07.09.2017
Арам Петросян в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской. Фото ТАСС
Арам Петросян в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской. Фото ТАСС
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Московский окружной военный суд приговорил бизнесмена Арама Петросяна к 12 годам строгого режима за захват заложников в столичном отделении Ситибанка. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве дополнительного наказания осужденному назначен год ограничения свободы после отбытия срока. Кроме того, судьи в полном объеме удовлетворили гражданский иск на сумму 50 тысяч рублей, поданный к Петросяну потерпевшим.

56-летний бизнесмен был объявлен виновным по пунктам "г", "ж" части 2 статьи 206 (захват в заложники двух или более лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия; от 6 до 15 лет колонии) и части 1 статьи 205 УК (теракт; от 10 до 15 лет).

Сам Петросян признал вину по 206-й статье и отверг обвинение по 205-й.

Как передавал Интерфакс, в прениях сторон, прошедших во вторник, прокурор запрашивал для подсудимого 13 лет строгого режима. Адвокат Станислав Мальцев, в свою очередь, настаивал на оправдании Петросяна по 205-й статье и назначении минимального срока по 206-й. Юрист сослался на признание подсудимым вины в захвате заложников и на то, что это преступление не повлекло последствий для потерпевших.

Когда Петросяна после оглашения приговора выводили из зала, он выкрикнул: "История меня оправдает!"

Инцидент с захватом заложников произошел вечером 24 августа 2016 года. Петросян явился в отделение Ситибанка по адресу Большая Никитская ул., 15 в центре Москвы и пригрозил взорвать себя. На шее у него была закреплена коробка, от которой отходили провода. Позже выяснилось, что это муляж.

В заложниках оказались четыре человека. Как сообщали в столичном УМВД, Петросян заявил, что не имеет ничего против них, но имеет претензии к банку. Бизнесмен заверил, что грабить учреждение не собирается, и потребовал переговоров с полицией.

Движение по Большой Никитской полностью перекрыли, а участок, непосредственно прилегающий к зданию банка, был оцеплен. К объекту прибыли спецназ и саперы, а также десятки полицейских. На место событий явились начальники столичных главков МВД Анатолий Якунин и СКР Александр Дрыманов.

После 20 часов, примерно через час после сообщения об инциденте, одну из заложниц - беременную женщину - Петросян отпустил. В дальнейшем появилась уточненная информация, что в результате переговоров с бизнесменом освобождены две сотрудницы банка.

Третьего заложника Петросян отпустил после 21:30, а об освобождении последнего стало известно примерно получасом позже.

Сам бизнесмен сдался полиции около 22:30. Его сразу отвезли на допрос в СКР. Первоначально дело было квалифицировано лишь по 206-й статье УК, но не по 205-й.

Как утверждалось, четыре года назад у Петросяна начались проблемы с бизнесом; он обанкротился и погряз в долгах. С 2011 года бизнесмен регулярно направлял в различные властные структуры предложения относительно поддержки предпринимательства.

В день захвата заложников Петросян опубликовал на YouTube обращение к Владимиру Путину, в котором предупредил, что "пойдет на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса РФ". Он пояснил, что предпринимает такой шаг от безысходности, поскольку не может иначе привлечь внимание к проблеме банкротства физических и юридических лиц.

Психиатрическая экспертиза признала Петросяна вменяемым.

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