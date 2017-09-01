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Также: Право, Экология, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Андрей Рудомаха

новость Прекращено преследование кубанских экологов по делу о клевете

01.09.2017
Андрей Рудомаха. Фото: ewnc.org
Андрей Рудомаха. Фото: ewnc.org
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Следствие прекратило уголовное преследование лидеров Экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудомахи и Дмитрия Шевченко по делу о клевете на бывшего вице-губернатора Кубани Александра Ремезкова за непричастностью. Об этом "Граням" сообщили адвокаты группы "Агора" Александр Попков и Андрей Сабинин.

Само дело не закрыто, а приостановлено "за отсутствием лиц, подлежащих привлечению к ответственности". По мнению Попкова, следствие убедилось, что доказать вину экологов будет сложно.

23 сентября 2016 года стало известно, что в отношении Рудомахи и Шевченко возбудили уголовное дело по статье 128.1 УК (клевета). "Ремезков обвиняет экологов в клевете, отрицая, что у него есть дачи в Туапсинском и Динском районах Краснодарского края, о которых неоднократно заявляли активисты", - рассказал Попков. У кубанских экологов прошли обыски, начавшиеся в 6:30 утра.

Дело было открыто по заявлению Ремезкова. Он утверждал, что дачи в двух районах Краснодарского края ему не принадлежат. Активисты утверждали, что оба дачных объекта зарегистрированы на родную сестру Ремезкова.

6 октября стало известно, что Рудомаху и Шевченко допросили в СКР в качестве подозреваемых. Следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел кубанского главка ведомства Инвер Кунов предложил экологам сделку, в рамках которой они должны были признать вину и дать показания против себя и друг против друга. Однако оба активиста отказались как от сделки, так и вообще от дачи показаний.

Незадолго до сообщения об открытии дела, 13 сентября 2016-го, Минюст включил Эковахту в реестр "иностранных агентов".

Ремезков - известный кубанский политик и бизнесмен. Ранее он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края, затем активно занялся строительным и иным бизнесом. В Госдуме прошлого созыва Ремезков был зампредом комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. В 2015 году вошел в тройку самых богатых депутатов обеих палат, заработав 158,4 миллиона рублей. Депутату принадлежат два земельных участка площадью 1,1 миллиона и 6,7 тысяч кв. м. В Госдуму нынешнего созыва бывший единорос Ремезков прошел по спискам "Справедливой России".

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01.09.2017
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