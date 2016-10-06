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Также: Право, Экология, Регионы, Партии, Общество, Россия, Политика | Персоны: Андрей Рудомаха, Александр Попков

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Кубанские экологи отказались от сделки со следствием по делу о клевете
06.10.2016
Андрей Рудомаха. Фото: ewnc.org
Андрей Рудомаха. Фото: ewnc.org
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В управлении СКР по Краснодарскому краю лидеров Экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудомаху и Дмитрия Шевченко допросили в качестве подозреваемых по делу о клевете в адрес депутата Госдумы Александра Ремезков. Об этом "Граням" сообщили представляющие интересы активистов адвокаты Александр Попков и Андрей Сабинин.

"Следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю Инвер Кунов предложил обоим активистам подписать сделку о сотрудничестве, от чего Рудомаха и Шевченко отказались, - рассказал Сабинин. - Фактически суть сделки - признать вину и изобличить друг друга.

"От дачи показаний и Рудомаха, и Шевченко отказались, воспользовавшись 51 статьей Конституции", - сообщил Попков.

Также подозреваемых и адвокатов ознакомили с лингвистической экспертизой, проведенной экспертом ЭКЦ МВД еще до возбуждения уголовного дела. "Сейчас решается вопрос о производстве дополнительной экспертизы в другом экспертном учреждении",- отметил Сабинин.

23 сентября стало известно, что в отношении Рудомахи и Шевченко возбудили уголовного дело. "Ремезков обвиняет экологов в клевете, отрицая, что у него есть дачи в Туапсинском и Динском районах Краснодарского края, о которых неоднократно заявляли активисты", - рассказал Попков. У кубанских экологов прошли обыски, начавшиеся в 6:30 утра.

В августе Ремезков обратился в СКР с заявлением, в котором обвинил Рудомаху и Шевченко в клевете. Он сообщил, что дачи в двух районах Краснодарского края ему не принадлежат. Активисты утверждали, что оба дачных объекта принадлежат родной сестрой Ремезкова.

В краевом управлении СКР подтвердили, что уголовное дело против экологов действительно возбуждено по статье 128.1 УК (клевета). Его расследованием занимается 1-й отдел по особо важным делам.

Ремезков — известный кубанский политик и бизнесмен. Ранее он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края, затем активно занялся строительным и иным бизнесом. В Госдуме прошлого созыва Ремезков был зампредом комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. В 2015 году вошел в тройку самых богатых депутатов обеих палат, заработав 158,4 миллиона рублей. Депутату принадлежат два земельных участка площадью 1,1 миллиона и 6,7 тысяч кв. м. В Госдуму нынешнего созыва бывший единорос Ремезков прошел по спискам "Справедливой России".

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06.10.2016

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