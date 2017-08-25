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Судья Петрозаводского горсуда Елена Голяева приговорила к четырем годам условно по делу о мошенничестве при приватизации мунициального имущества председателя отделения "Яблока" в Карелии, депутата республиканского заксобрания Ольгу Залецкую. Бывший вице-спикер заксобрания Анастасия Кравчук и директор торгового дома "Ленторг" Александра Корнилова получили по тому же делу по три с половиной года условно. Об этом сообщает ТАСС.

Все фигурантки дела были признаны виновными по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В качестве дополнительного наказания суд назначил всем им штрафы по 500 тысяч рублей. Также каждая из осужденных должна будет выплатить государству в счет возмещения ущерба по 11,3 миллионов рублей.

В судебных прениях гособвинитель требовал для осужденных по четыре года общего режима.

Все осужденные отказались признать вину и собираются обжаловать приговор в Верховном суде республики.

Дело против Залецкой, Кравчук и Корниловой было открыто в апреле 2014 года. Тогда же у них прошли обыски. В марте 2015 года, спустя 11 месяцев после возбуждения дела, Залецкую и Корнилову поместили в СИЗО. По тому же делу был заочно арестован муж Корниловой и владелец "Ленторга", член бюро регсовета карельского "Яблока" Василий Попов. Попов находился в Финляндии и попросил там убежища. Кравчук на момент задержания других фигуранток также была на отдыхе в Финляндии, однако вернулась в Россию и была оставлена на свободе под залог в 3 миллиона рублей. В апреле того же года Залецкую и Корнилову перевели под домашний арест. В феврале 2017 года Попов получил статус беженца.

Согласно фабуле дела, в 2013 году Залецкая, возглавлявшая муниципальный комбинат школьного питания "Петропит", на открытом аукционе продала Кравчук здание комбината по заниженной цене. Здание находилось в долгосрочной аренде у компании Корниловой "Ядвига", что позволило снизить цену при его продаже. По версии следствия, Кравчук купила строение и землю под ним за 18,3 миллиона рублей, тогда как рыночная стоимость объекта превышала 61 миллион рублей. Таким образом, утверждают силовики, бюджету Перозаводска был причинен ущерб в размере 42,7 миллионов рублей.

В январе "Губерния Daily" писала, что петербургский эксперт по оценке недвижимости Владимир Рудич, по заданию следствия проведший экспертизу здания "Петропита", не посещал объект.

Залецкая избралась в новый созыв заксобрания Карелии от "Яблока" в сентябре прошлого года. В июне она была избрана председателем региональной партийной организации.