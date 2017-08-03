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новость Перешедший крысную линию

Активист тверского "Яблока" Егоров арестован по "террористической" статье
03.08.2017
Владимир Егоров. Фото с личной ФБ-страницы
Владимир Егоров. Фото с личной ФБ-страницы
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Суд арестовал председателя отделения партии "Яблоко" в Торопце Тверской области Владимира Егорова, бежавшего в июне на Украину и выдворенного оттуда. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката оппозиционера Светлану Сидоркину.

По словам Сидоркиной, сейчас активист находится в изоляторе временного содержания Торопца.

Егорову вменяют статью 205.2 УК (призывы к терроризму). Он отказался давать показания и не признал вину.

Сидоркина не уточнила, в связи с чем против активиста открыли дело по "террористической" статье, второе ли это уголовное дело против него или же речь идет о переквалификации.

Первоначально Егоров был подозреваемым по части 2 статьи 280 УК (призывы к экстремизму через интернет, до пяти лет колонии). Как сообщало "Радио Свобода", дело против активиста было возбуждено еще в октябре 2016 года. Тогда же в доме оппозиционера прошел обыск.

Поводом к открытию дела стала публикация Егоровым в администрируемой им ВК-группе "Граждане Торопца" поста с фотографией Владимира Путина и призывом "валить кремлевскую крысу". Сейчас все содержимое из группы удалено.

Сам Егоров связывал преследование с антикоррупционными расследованиями, которые он публиковал в своей группе. Одно из них касалось незаконного вывоза песка из карьеров местной фирмой "Спецстрой", контролируемой главой Торопецкого района Александром Брижем и начальником Западнодвинского отдела МВД Виктором Смирновым.

В апреле, вскоре после публикации расследования про "Спецстрой", сын полицейского начальника Андрей Смирнов камнем разбил окно в доме Егорова.

8 июня активист ходил на допрос по делу об экстремизме.

По сведениям правозащитного проекта Emigrussia, 13 июня Егоров бежал на Украину и попросил политического убежища. Активист поселился и устроился на работу в Чернигове, там же и обратился за статусом в миграционную службу.

В ночь с 24 на 25 июня неизвестные подожгли дом Егорова в Торопце. Там находились оставшиеся в России жена и несовершеннолетняя дочь активиста. Один из прохожих заметил возгорание и вызвал пожарных, поэтому пламя удалось вовремя потушить.

5 июля, когда Егоров должен был продлить справку об обращении за убежищем или получить отказ в статусе, к нему домой пришли сотрудники СБУ. Они задержали Егорова и вывезли на нейтральную полосу российско-украинской границы в районе украинского КПП "Сеньковка". Сотрудники СБУ заявили Егорову, что ему отказано в статусе беженца, так как якобы Россия не объявила его в розыск. По словам Егорова, украинские пограничники оформили его как незаконно перешедшего границу без загранпаспорта и запретили въезд в страну на три года. Однако позже СБУ сообщила журналистам "Громадське ТВ", что Егорова якобы не депортировали и не запрещали ему въезд на Украину. По закону после отказа в предоставлении статуса беженца у Егорова было пять дней на обжалование такого решения.

С тех пор активист некоторое время находился на нейтральной полосе, а затем перебрался в Белоруссию. В Минске он обратился в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и попросил правозащитников разобраться в его ситуации.

1 августа о пропаже Егорова сообщила белорусская правозащитная организация Human Constanta. По словам правозащитников, с 29 июля оппозиционер перестал выходить с ними на связь. Как стало известно, еще 28 июля в хостел, где жил Егоров, пришли сотрудники белорусского КГБ и задержали активиста. В тот же день перед задержанием Егоров успел сообщить правозащитникам, что объявлен в розыск в России.

31 июля Октябрьский райсуд Минска арестовал политэмигранта на двое суток по статье 17.1 КоАП Белоруссии (мелкое хулиганство).

Вечером 1 августа с Сидоркиной связался следователь и сообщил, что Егоров задержан и находится в Торопце.

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03.08.2017
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