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Также: Право, Криминал, Животные, Общество, Происшествия

новость В Хабаровске девушки осуждены за убийства животных и оскорбление чувств верующих

25.08.2017
Индустриальный районный суд Хабаровска. Фото: urotdel-dv.ru
Индустриальный районный суд Хабаровска. Фото: urotdel-dv.ru
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Судья Индустриального суда Хабаровска Галина Николаева приговорила к лишению свободы так называемых "хабаровских живодерок" Алину Орлову и Алену Савченко. Об этом сообщает РИА "Новости".

Орлова, признанная виновнойи в жестоком обращении с животными (часть 2 статьи 245 УК) и разбое (часть 2 статьи 162), приговорена к 3 годам и 10 дням лишения свободы. Савченко, которой дополнительно были вменены статья 282 (возбуждении ненависти либо вражды) и часть 1 статьи 148 (оскорбление чувств верующих), получила 4 года и 3 месяца колонии общего режима.

Третий фигурант дела Виктор Смышлеев получил три года колонии. Его признали виновным только в возбуждении ненависти либо вражды.

До вынесения приговора осужденные находились под стражей. В своем последнем слове они просили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.

Зоозащитники же назвали приговор слишком мягким, поскольку Орлова и Савченко непосредственно по статье о жестоком обращение с животными" получили по 150 часов обязательных работ, а основные сроки связаны с другими статьями.

Дело против Орловой и Савченко возбудили осенью 2016 года после публикации в интернете снимков издевательств над животными. Жертвами стали не менее 15 птиц, кошек и собак. На кадрах были запечатлены расчлененные тела животных, окровавленные перчатки и фартуки девушек, сами фигурантки с еще живыми и убитыми животными.

Это вызвало широкий общественный резонанс. В Хабаровске прошел "народный сход" с требованием привлечь девушек к ответственности. Подписи под петицией о справедливом наказании собирались и в интернете. Люди выходили на митинги и пикеты и в других городах по всей России. Последний состоялся за неделю до вынесения приговора.

В процессе расследования обнаружилось, что летом 2016 года девушки с битой и пневматическим пистолетом напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги. Кроме того, Савченко неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, "оскорбляющие религиозные чувства верующих", утверждает следствие. Совместно со Смышлеевым она также сняла и опубликовала в интернете "видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе".

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25.08.2017
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