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новость В Хабаровске арестованы обвиняемые в жестоком обращении с животными

11.11.2016
Индустриальный районный суд Хабаровска. Фото: urotdel-dv.ru
Индустриальный районный суд Хабаровска. Фото: urotdel-dv.ru
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Индустриальный районный суд Хабаровска арестовал двух 17-летних девушек, обвиняемых в жестоком обращении с животными. Как передает ТАСС, об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Хабаровскому краю Илья Гудков.

"Ходатайства поддержаны прокурором и удовлетворены судом. Злоумышленницы на время расследования дела водворены в следственный изолятор Хабаровска", - сказал Гудков. Он добавил, что обвиняемые живут именно в Индустриальном районе, где, по версии следствия, и происходило большинство издевательств над животными. Девушки арестованы на два месяца.

Ранее в пятницу в Хабаровске был задержан третий фигурант дела - 18-летний житель города, участвовавший, как полагает следствие, в истязаниях животных.

В СКР отметили, что в рамках расследования дела в отношении девушек, обвиняемых в жестоком обращении с животными (часть 2 статьи 245 УК), следствие установило их причастность также к другим преступлениям: разбою, возбуждению ненависти и вражды и оскорблению чувств верующих.

По данным источника Интерфакса, девушки совершили разбойное нападение на некоего 20-летнего молодого человека, угрожая ему битой и пневматическим пистолетом. Также следствием установлено, что одна из девушек "разместила на своей странице в популярной соцсети изображения, выражающие явное неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих".

Кроме этого, по версии следствия, "одна из девушек, а также 18-летний молодой человек сняли и смонтировали видеоролик с участием мужчины, направленный на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам принадлежности к соцгруппе".

Также следствие выявило факты умышленного повреждения автомобилей, которые обвиняемые снимали на телефон. Личности трех владельцев поврежденных машин установлены, но люди пояснили, что не обращались с заявлениями в полицию.

Сообщения о двух хабаровских студентках, издевавшихся над бездомными животными и убивавших их, появились в соцсетях в середине октября. В городе прошел "народный сход" с требованием привлечь девушек к ответственности, подписи под петицией о наказании собирались и в интернете.

В итоге СКР возбудил уголовное дело. По данным следствия, жертвами истязателей стали более 15 животных. Суд поместил одну из девушек под домашний арест, вторая находилась под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
11.11.2016

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