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новость Второе дело питерской националистки Гариной возвращено в СКР

24.08.2017
Дина Гарина на митинге 15.03.2015. Кадр видео с youtube-канала NevexTV
Дина Гарина на митинге 15.03.2015. Кадр видео с youtube-канала NevexTV
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Прокуратура Центрального района Петербурга вернула второе дело об экстремизме, возбужденное против бывшей активистки ныне распущенного этнополитического объединения "Русские" Дины Гариной, в СКР для доследования и устранения нарушений. Об этом "Граням" сообщил адвокат "Агоры" Виталий Черкасов, представляющий интересы националистки. Юрист сослался на уведомление за подписью первого зампрокурора района Светланы Петровой.

Дело Гариной уже поступало в Дзержинский райсуд Петербурга, однако 1 февраля судья (предположительно Наталья Соболева) вернула материалы прокурору Центрального района Петру Забурко. В соответствующем постановлении указывалось, что следователь допустил ряд процессуальных нарушений, в частности нарушил право обвиняемой на ознакомление с материалами дела. Также отмечалось, что "предъявленное обвинение является пространным и не устанавливает действия, связанные с субъективной стороной состава преступления".

Прокуратура передала материалы в следственное ведомство. Через несколько месяцев СКР повторно направил дело прокурору, однако теперь надзорное ведомство само отказалось утверждать обвинительное заключение. Как предположил Черкасов, прокуратура могла учесть и доводы защиты о том, что оперативники ЦПЭ не образуют социальной группы.

О втором деле Гариной стало известно 20 апреля 2016 года. Националистке вменена часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении социальной группы "сотрудники ЦПЭ"); ей грозит до четырех лет колонии. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Поводом к возбуждению дела стало выступление Гариной на согласованном митинге против политических репрессий, прошедшем на Марсовом поле 15 марта 2015 года. Акция собрала около 200 человек. Участники потребовали исключения из УК статей 280 (публичные призывы к экстремизму) и 282, роспуска ЦПЭ и отмены политического сыска.

Гарина в своей речи заявила, что оперативники ЦПЭ - "конечно, еще те мудаки", "бездельники, дармоеды, моральные уроды". "В общем-то, русских там нет, - также заметила активистка. - Там в основном полукровки, смешанные. То есть они ненавидят русских изначально, генетически... В центр "Э" идут отбросы".

Видео с выступлением Гариной было помещено в интернете вечером в день митинга, а уже на другой день ЦПЭ составил акт осмотра видеозаписи, после чего СКР начал доследственную проверку. Тем не менее дело было открыто лишь с шестого раза, 29 марта 2016-го - через год с лишним после акции.

За время, пока продолжались проверки, против Гариной возбудили первое дело - по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет) и той же части 1 статьи 282 УК. Поводом стала ксенофобная публикация националистки во "Вконтакте". В начале ноября 2015-го Гарину отправили в СИЗО. Арестованная полностью признала вину и выбрала особый порядок рассмотрения дела - без допроса свидетелей и анализа доказательств.

Суд по первому делу Гариной прошел в одно заседание - 3 марта 2016 года. Судья Кировского райсуда Петербурга Ольга Малькова приговорила активистку к полутора годам условно. Гарину освободили из-под стражи в зале суда.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
24.08.2017
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