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новость Второе дело питерской националистки Гариной возвращено прокурору

01.02.2017
Дина Гарина на митинге 15.03.2015. Кадр видео с youtube-канала NevexTV
Дина Гарина на митинге 15.03.2015. Кадр видео с youtube-канала NevexTV
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Дзержинский райсуд Петербурга вернул прокурору Центрального района города Петру Забурко второе дело об экстремизме, возбужденное против бывшей активистки ныне распущенного этнополитического объединения "Русские" Дины Гариной. Об этом "Граням" сообщил адвокат обвиняемой Дмитрий Динзе.

"Суд пришел к выводу, что на стадии окончания предварительного следствия следователь нарушил право Гариной на ознакомление с материалами дела, не разъяснил ей права и допустил иные процессуальные нарушения", - пояснил адвокат принятое решение. Также, добавил Динзе, в постановлении о возврате дела указано, что "предъявленное обвинение является пространным и не устанавливает действия, связанные с субъективной стороной состава преступления".

Имени судьи адвокат не уточнил. На сайте суда в списке дел, назначенных к рассмотрению на 1 февраля, присутствует лишь одно, в котором не указано имя подсудимого, причем вменено подсудимому то же обвинение, что и Гариной. Это дело находится в производстве судьи Натальи Соболевой; в среду по нему прошло первое заседание.

О втором деле Гариной стало известно 20 апреля прошлого года. По части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении социальной группы "сотрудники ЦПЭ") активистке грозит до четырех лет колонии. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Поводом к возбуждению дела стало выступление Гариной на согласованном митинге против политических репрессий, прошедшем на Марсовом поле 15 марта 2015 года. Акция собрала около 200 человек. Участники потребовали исключения из УК статей 280 (публичные призывы к экстремизму) и 282, роспуска ЦПЭ и отмены политического сыска.

Гарина в своей речи заявила, что оперативники ЦПЭ - "конечно, еще те мудаки", "бездельники, дармоеды, моральные уроды". "В общем-то, русских там нет, - также заметила активистка. - Там в основном полукровки, смешанные. То есть они ненавидят русских изначально, генетически... В центр "Э" идут отбросы".

Видео с выступлением Гариной было помещено в интернете вечером в день митинга, а уже на другой день, как передавала "Медиазона", ЦПЭ составил акт осмотра видеозаписи, после чего СКР начал доследственную проверку. Тем не менее дело было открыто лишь с шестого раза, 29 марта 2016-го - через год с лишним после акции.

За время, пока продолжались проверки, против Гариной возбудили первое дело - по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет) и той же части 1 статьи 282 УК. Поводом стала ксенофобная публикация националистки во "Вконтакте". В начале ноября 2015-го Гарину отправили в СИЗО. Арестованная полностью признала вину и выбрала особый порядок рассмотрения дела - без допроса свидетелей и анализа доказательств.

Суд по первому делу Гариной прошел в одно заседание - 3 марта 2016 года. Судья Кировского райсуда Петербурга Ольга Малькова приговорила активистку к полутора годам условно. Активистку освободили из-под стражи в зале суда.

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01.02.2017

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