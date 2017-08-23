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В Сочи задержан 22-летний петербургский студент-юрист Александр Эйвазов, полгода скрывавшийся от уголовного преследования по делу, сфабрикованному против него после заявлений о нарушениях в Октябрьском райсуде города. Соответствующее сообщение помещено на сайте петербургского главка СКР.

Как уточняет адвокат юриста Иван Павлов, Эйвазов был задержан 22 августа в Адлере и доставлен самолетом в Петербург. В среду или четверг, добавил защитник, состоится суд об аресте задержанного.

Эйвазов подозревается по части 3 статьи 294 УК (воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения), предусматривающая до четырех лет колонии. В ближайшее время задержанному предполагается предъявить обвинение.

Согласно фабуле дела, юрист "на почве личной неприязни к судье" сорвал изготовление и подписание части протокола судебного заседания, тем самым создав "неустранимые препятствия для осуществления судом правосудия по уголовному делу, постановлению судом законного, обоснованного и справедливого приговора".

"На деле же Эйвазов виновен совсем в другом, - заметил Павлов. - После увольнения из суда он рассказал журналистам о несоблюдении норм трудового законодательства, процессуальных нарушениях и неэтичном поведении некоторых должностных лиц суда".

После бегства из Петербурга юрист был объявлен в федеральный розыск. Как передает "Медиазона" со ссылкой на самого задержанного, в мае в его петербургской квартире прошел обыск. Эйвазов также сообщил, что за последние полгода обращался к властям трех стран за политическим убежищем, однако везде получил отказ.

О случае юриста первым сообщил в феврале журналист Арсений Веснин. Эйвазов - магистрант Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2016 году был признан в своем вузе лучшим студентом-юристом. Как следует из сообщений на ВК-странице Эйвазова, он опубликовал свыше 10 научных статей, в том числе по вопросам международного права.

"Бумага" позже передавала, что студент состоит в "Единой России".

Как писал Веснин, узнав, что в России лишь 0,4 процента уголовных процессов заканчивается вынесением оправдательных приговоров, Эйвазов решил стать судьей-криминалистом и изменить ситуацию. Чтобы получить опыт, с 31 октября 2016 года он работал в Октябрьском райсуде секретарем.

"Бумага" сообщает несколько иную информацию о планах студента. Как говорится в публикации издания, он намеревался проработать в суде до апреля, затем пойти в армию, а по возвращении работать военным юристом.

Секретарем Эйвазов работал у судьи Ирины Керро. Именно Керро 13 октября 2015 года постановила депортировать из России гражданку Таджикистана Зарину Юнусову, мать пятимесячного младенца Умарали Назарова, умершего следующей же ночью, после того как полицейские отняли его у Юнусовой.

Как рассказывал студент, на слушаниях Керро заявляет обвиняемым, что подготовила для них прекрасное место жительства - "Кресты" (петербургский СИЗО-1) - и что они рождены для того, чтобы сидеть в тюрьме. С особенной ненавистью она относится к людям неславянского происхождения.

Также судья удовлетворяет все без исключения ходатайства следователей о прослушке, слежке и обысках. При этом слушания по этим ходатайствам в действительности не проводятся, а протоколы заседаний фальсифицируются.

Следователи СКР Анатолий Манаф и А. Головкин, чьи ходатайства преимущественно рассматривает Керро, приносят ей в совещательную комнату подарки - некие банки из-под кофе с неизвестным содержимым, а также бутылки.

Судья исправляет протоколы заседаний, а показания обвиняемых в них не включает.

Во время вынесения приговоров в совещательную комнату заходят посторонние. В частности, Керро закрывается там со своим молодым человеком.

В суд без официального оформления была принята помощницей девушка, семья которой заключила с семьей Керро сделку, касающуюся недвижимости. Трудоустройство этой девушки было одним из условий сделки.

Один раз, рассказал Эйвазов, Керро отправила задержанного в СИЗО, а затем объясняла следователю, что тот не представил ей достаточных доказательств для ареста.

Студент сообщил о нарушениях председателю Октябрьского райсуда Марине Вороновой. Та отказалась принимать какие-либо меры, а Эйвазову рекомендовала подать на увольнение и угрожала отправкой в армию.

29 декабря Эйвазов уволился. После этого он попытался привлечь судей к ответственности. Студент направил обращения в прокуратуру, СКР, полицию, квалификационную коллегию судей, председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, а также лично Владимиру Путину. Часть этих обращений осталась без ответа, на другие он получил отписки (в том числе из администрации президента).

Вечером 10 января 2017 года в квартиру Эйвазова ворвались двое полицейских в сопровождении зампреда Октябрьского райсуда Эльвиры Вайтекунас. Чиновница потребовала от студента подписать один из протоколов судебного заседания, который он вел, но не успел закончить из-за болезни. К этому времени Керро уже вынесла приговор, хотя при отсутствии готового протокола не имела на это права.

Как уточняет РАПСИ, речь идет о деле муниципального депутата Тимофея Кунгурова, осужденного к полутора годам общего режима по обвинению в покушении на мошенническое хищение 500 тысяч рублей. Петербургский горсуд оставил решение в силе. В следственном ведомстве РАПСИ заметили, что "приговор не был отменен только потому, что председатель суда написала на Эйвазова заявление в правоохранительные органы".

Эйвазов отказался подписывать бумагу, сочтя это требование провокацией с целью привлечь к уголовной ответственности его самого.

После этого студент скрылся из Петербурга.

18 января Эйвазову позвонила следователь по особо важным делам петербургского главка СКР Ирина Колпинская. Она сообщила студенту, что в отношении него по заявлению председателя суда Вороновой начата доследственная проверка на предмет наличия в его действиях состава статьи 294 УК, и предложила ему явиться на опрос 23 января.

Поскольку официальной повестки Колпинская не прислала, Эйвазов проигнорировал вызов.

23 января в вуз, где учится студент, принесли повестку - уже на другое число. Приходить за ней Эйвазов не стал.

Последующие несколько месяцев вплоть до задержания студент скрывался. Тем не менее он пользовался своей ВК-страницей - как указано на ней, последний раз он выходил в соцсеть 2 августа.