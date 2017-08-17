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новость Два руководителя летного отряда "Россия" арестованы по делу об откате

17.08.2017
Андрей Тюрин. Фото: newkaliningrad.ru
Андрей Тюрин. Фото: newkaliningrad.ru
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Замгендиректора специального летного отряда "Россия" Андрей Тюрин и начальник производства авиационно-технической базы отряда Александр Рейхтман арестованы по делу об откате. Об этом сообщает "Коммерсант". Рейхтмана отправили в СИЗО еще 13 июля, однако СМИ стало известно о деле лишь в среду, после рассмотрения в Мосгорсуде апелляционной жалобы на арест начальника производства. Жалоба была отклонена.

Следствие ведет центральный главк СКР. Тюрину и Рейхтману инкриминирована часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Кроме них в деле еще двое фигурантов - учредитель фирмы "Аэро-СНО" Евгений Ворновицкий и ее гендиректор Владимир Михалевский.

По информации "Коммерсанта", СКР заявляет, что отряд в рамках программы импортозамещения должен был приобрести у "Аэро-СНО" выпущенную в России мобильную установку проверки гидросистем для техобслуживания летательных аппаратов. Однако вместо нее купили аналог нидерландского производства, причем с переплатой 32 миллиона рублей. Как утверждает следствие, за это Тюрин и Рейхтман получили солидные откаты.

Заявляется также, что главный инженер отряда выступал против сделки, однако Рейхтман оказал на него давление.

Сами Тюрин и Рейхтман вину не признают. Как сообщают адвокаты арестованных, крупных денежных сумм у них при обысках не нашли.

В сентябре прошлого года гендиректор отряда "Россия" Ярослав Одинцев был помещен под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Ему, а также еще 11 фигурантам, в числе который начальник службы закупок отряда Игорь Коваленко, член конкурсной комиссии "России" Дмитрий Поздняков и инженер Сергей Чернухин, вменили хищение 16,1 миллиона рублей при выполнении государственного контракта на ремонт систем кондиционирования самолетов, эксплуатируемых отрядом. Как утверждается, фигуранты намеренно завысили стоимость работ с 50 миллионов рублей до 96,1 миллиона.

Следствие по этому делу уже завершено; фигуранты знакомятся с его материалами. С делом Тюрина и Рейхтмана оно, по информации "Коммерсанта", не связано.

Специальный летный отряд "Россия" подчиняется Управлению делами президента. Он занимается перевозкой высших государственных чиновников, в том числе Владимира Путина.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
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