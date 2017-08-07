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новость Против пермского националиста Юшкова открыто третье дело об экстремизме

07.08.2017
Роман Юшков. Фото: properm.ru
Роман Юшков. Фото: properm.ru
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Против пермского гражданского активиста и публициста националистических взглядов Романа Юшкова возбуждено третье по счету дело об экстремизме. Об этом сообщает "Интерфакс-Поволжье".

В понедельник оперативники ЦПЭ явились в Пермский региональный правозащитный центр и изъяли оттуда "для проверки" системный блок компьютера Юшкова. Они предъявили датированное 4 августа постановление о возбуждении дела по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Дело открыто по факту репоста общественником в соцсети публикации о Холокосте и Второй мировой войне.

Репост был сделан в ноябре 2016 года, когда Юшков был штатным работником ПРПЦ. Сейчас он продолжает сотрудничать с правозащитниками внештатно.

Самого националиста, по информации "Коммерсанта-Прикамья", доставили на допрос по делу.

Юшков, известный ксенофобными, в частности антисемитскими, убеждениями, был уже дважды осужден по делам об экстремизме. Поводом к открытию первого стала публикация 29 июня 2013 года в пермской краевой газете "Звезда" статьи общественника "Истерия по-пугачевски", в которой он раскритиковал саратовскую полицию за неспособность противодействовать "этнопреступности". ФСБ вменила Юшкову часть 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через СМИ) и часть 1 статьи 282 УК.

10 марта 2015 года судья Мотовилихинского райсуда Перми Марина Азаренкова приговорила националиста к полутора годам условно с двухлетним запретом заниматься журналистикой по 280-й статье, а обвинение по 282-й с него сняла. 21 мая 2015-го судья Пермского крайсуда Наталья Казакова освободила Юшкова от наказания по амнистии к 70-летию победы над Германией.

Второе дело возбудили в октябре прошлого года за публикацию Юшковым в своем ЖЖ статьи "Скажи чужаку свое нет" (администрация сервиса закрыла доступ к тексту для незарегистрированных пользователей). В статье, помещенной в конце июня 2016-го, общественник призывал не делать покупки в магазинах азербайджанцев. Юшкову вменили часть 1 статьи 282 УК.

"Я не сомневаюсь, что это месть - месть за мое активное участие в кампании против еврейской секты "Хабад Любавич" в последние полгода", - прокомментировал националист возбуждение второго дела.

18 мая нынешнего года судья Ленинского райсуда Перми Ирина Житникова оштрафовала Юшкова на 350 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания она наложила на подсудимого, доцента Пермского университета, двухлетний запрет на преподавание. 9 июля судья Пермского крайсуда Константин Малыгин снизил Юшкову штраф до 200 тысяч рублей, исключив из числа доказательств обвинения показания оперативников ЦПЭ, а также экспертизу, проведенную по запросу следствия.

Об угрозе возбуждения против Юшкова третьего дела - также по "экстремистским" статьям 280 и 282 УК - сообщалось еще в апреле нынешнего года. Тогда, однако, заявлялось, что завести дело хотят по факту выступлений националиста в эфире "Эха Москвы в Перми" в ноябре 2016-го. Как утверждалось, диски с записями передач были направлены на экспертизы.

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07.08.2017
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