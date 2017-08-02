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Алексея Навального, начальника его федерального штаба Леонида Волкова и главу московского штаба Николая Ляскина вызвали в отдел полиции "Даниловский" для составления протоколов по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение на митинге, до 30 суток ареста). Об этом Волков написал на своей ФБ-странице.

По словам Волкова, повестки принесли двое участковых из отдела. В них указано, что Навальный и его соратники должны явиться в полицию в четверг в 10 утра.

Полицейские не уточнили, в связи с чем будут составляться протоколы. Волков предполагает, что оппозиционерам могут вменить участие в агитационном субботнике 8-9 июля.

Волков связывает вызов в полицию с открытием московского штаба Навального, которое планируется провести в четверг.

После антикоррупционной акции 12 июня Навальный провел 30 суток под административным арестом, а Волков - пять суток. Им вменили организацию "несогласованного с органами исполнительной власти публичное мероприятия" "с использованием интернет ресурса" YouТube.