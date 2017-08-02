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Также: Полиция, Акции протеста, Выборы, Общество, Политика, Россия | Персоны: Алексей Навальный, Николай Ляскин, Леонид Волков

новость Навального, Ляскина и Волкова вызвали в полицию по делу о нарушении на митинге

02.08.2017
Алексей Навальный в суде, 12.06.2017. Фото: @Kira_Yarmysh
Алексей Навальный в суде, 12.06.2017. Фото: @Kira_Yarmysh
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Алексея Навального, начальника его федерального штаба Леонида Волкова и главу московского штаба Николая Ляскина вызвали в отдел полиции "Даниловский" для составления протоколов по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение на митинге, до 30 суток ареста). Об этом Волков написал на своей ФБ-странице.

По словам Волкова, повестки принесли двое участковых из отдела. В них указано, что Навальный и его соратники должны явиться в полицию в четверг в 10 утра.

Полицейские не уточнили, в связи с чем будут составляться протоколы. Волков предполагает, что оппозиционерам могут вменить участие в агитационном субботнике 8-9 июля.

Волков связывает вызов в полицию с открытием московского штаба Навального, которое планируется провести в четверг.

После антикоррупционной акции 12 июня Навальный провел 30 суток под административным арестом, а Волков - пять суток. Им вменили организацию "несогласованного с органами исполнительной власти публичное мероприятия" "с использованием интернет ресурса" YouТube.

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02.08.2017
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