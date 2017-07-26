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Судья Северо-Кавказского окружного военного суда Андрей Облучков приговорил к трем годам общего режима 22-летнюю Викторию Семенову, обвиняемую в подготовке теракта в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Интерфакс.

В качестве дополнительного наказания на Семенову наложено ограничение свободы сроком на год после выхода из колонии. В течение года после освобождения она не сможет без разрешения суда поменять место жительства или покинуть муниципалитет, где будет жить. Возложил ли суд на нее еще какие-то обязанности, не уточняется.

Семенову обвиняли по части 2 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки группой лиц по предварительному сговору, от трех до восьми лет колонии), части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 УК (приготовление к теракту в составе группы лиц; с учетом части 2 статьи 66 УК о назначении наказания за неоконченное преступление - до 10 лет лишения свободы).

Дело Семеновой слушалось в особом порядке, она признала вину и заключила сделку с прокуратурой.

Семенова проходит по одному делу с 23-летней Татьяной Карпенко и 27-летней Наталей Гришиной.

Карпенко и Гришиной вменяются часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 205, часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму; от 5 до 10 лет) и часть 2 статьи 222.1 УК. Первой из фигуранток инкриминирована также статья 156 кодекса (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; до 3 лет колонии). Обвиняемые заключены в СИЗО.

В деле Карпенко и Гришиной 30 томов. Согласно обвинительному заключению, зачитанному прокурором Чертковой, Карпенко, считающаяся основной фигуранткой, разделяет взгляды "Имарата Кавказ" и "Исламского государства" (в действительности у этих организаций разные взгляды, и на Северном Кавказе ИК конкурирует с ИГ). Как утверждается в деле, осенью 2015 года Гришина по поручению Карпенко оказывала давление на работавшую вместе с ними в "Халяле" Викторию Семенову, чтобы та совершила самоподрыв. Семенова, отметила Черткова, находилась на последних месяцах беременности, а ее муж по фамилии Магомедов, с которым она заключила исламский брак, но расписана не была, погиб в Сирии. Карпенко и Гришина убеждали Семенову, что самоподрыв станет ее местью за мужа.

Фигурантки самостоятельно приняли у нее роды, а сыну сделали обрезание.

Семенова, говорится в деле, ответила согласием "примерно в ноябре 2015 года". После этого, с декабря 2015-го по 16 января 2016-го, фигурантки начали подыскивать оптимальное место для теракта. Как утверждается, они выбирали между торговым центром "Рио" и мегацентром "Горизонт".

Кроме того, Карпенко обвиняется в том, что в декабре 2015 - январе 2016 года несколько раз в "грубой и агрессивной форме" оттолкнула свою дочь, мешавшую ей читать Коран.

Подсудимые категорически отвергли обвинения. Адвокаты Эльвира Бабенко (защищает Гришину по соглашению) и Светлана Волкова (защищает Карпенко по назначению) заявили, что Семенова оговорила их клиенток. Все обвинение, заметили защитницы, основывается именно на показаниях этой фигурантки.

15 июня на первом заседании по существу дела Карпенко и Гришина отказались признать вину.

Карпенко, Гришина и Семенова вместе снимали флигель на улице Народного ополчения в Ростове. Всех троих задержали 17 января 2016 года. Тогда утверждалось, что при обыске изъяты две пачки эластита весом 400 грамм каждая и "литература, которая может быть экстремистской". При этом сообщалось, что вместе с тремя женщинами задержали некоего молодого человека.

Между тем в мае прошлого года начальник ростовского ЦПЭ Артур Метцгер, также рассказывая о четырех задержанных по делу, заявлял, что все четверо - женщины.