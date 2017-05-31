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В Северо-Кавказский окружной военный суд ушло дело гражданок Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной, обвиняемых в намерении устроить самоподрыв "в одном из торгово-развлекательных центров города Ростов-на-Дону". Об этом сообщается на сайте СКР.

Следствие вело 7-е управление центрального главка ведомства, базирующееся в Ростове. Оперативное сопровождение вел областной ЦПЭ.

Карпенко и Гришиной вменяются часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 205 (приготовление к теракту в составе группы лиц; с учетом части 2 статьи 66 УК о назначении наказания за неоконченное преступление - до 10 лет колонии), часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму; от 5 до 10 лет) и часть 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки группой лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет). Обвиняемые находятся в СИЗО.

Как утверждает СКР, фигурантки "являются сторонниками исламистских радикальных движений и разделяют взгляды международных террористических организаций, в том числе "Имарат Кавказ" и "Исламское государство". Согласно фабуле дела, в октябре 2015 - январе 2016 года Карпенко и Гришина "намеревались совершить террористический акт под видом религиозного самоубийства" в неназванном торгово-развлекательном центре. Они, говорится в сообщении, обзавелись взрывчаткой, а также приобрели кнопку звонка для замыкания электрической цепи и саморезы, которые предполагалось использовать как поражающие элементы; саморезы были помещены в камуфлированный жилет-разгрузку.

Однако, заявляет СКР, правоохранители сумели предотвратить теракт.

Признают ли вину сами фигурантки дела, в сообщении не уточняется.

Как передавал "Блокнот-Ростов", Карпенко и Гришина были задержаны 17 января 2016 года в съемном флигеле в Ростове. Вместе с ними задержали Викторию Семенову и молодого человека, имя которого не уточнялось. Сообщалось, что Карпенко 21 года, Гришиной - 25, Семеновой - 20. Как утверждалось, при обыске изъяли две пачки эластита весом 400 грамм каждая и "литературу, которая может быть экстремистской". Сообщалось, что двое из женщин россиянки, а третья приехала из Казахстана и все трое недавно приняли ислам. При этом назывались не один, а три торговых центра, где планировались взрывы: "Мега", "Горизонт" и "Золотой Вавилон".

В мае прошлого года начальник ростовского ЦПЭ Артур Метцгер сообщал иную информацию. Как передавало со ссылкой на силовика РИА "Новости", все четверо задержанных в январе - женщины в возрасте до 25 лет, воспитывавшиеся в неблагополучных семьях и подпавшие под влияние исламистов. Двое из них, по словам Метцгера, ранее "проживали в юго-восточных районах области".

С начала нынешнего года в СКОВСе слушается дело 19-летнего гражданина Украины Артура Панова и 34-летнего ростовчанина Максима Смышляева, также обвиняемых в подготовке взрыва. Места теракта в разных источниках называются разные; в их числе упоминается гипермаркет "Окей".

Между тем 30 мая Интерфакс-Юг сообщил о задержании в Ростове двух уроженцев Дагестана, у которых якобы нашли гранату, комплектующие для бомбы и экстремистскую литературу, а в мобильниках и компьютерах - ролики ИГ. В среду СКР объявил об аресте подозреваемых. Им вменяется часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 205 УК. Как утверждается, фигуранты планировали взрыв "в одном из торговых центров". При этом арестованные названы жителями Ростовской области.