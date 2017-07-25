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новость Активисту Лиханову отказано в компенсации за незаконное помещение в психбольницу

25.07.2017
Николай Лиханов в психбольнице. Фото: zab.ru
Николай Лиханов в психбольнице. Фото: zab.ru
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Судья Центрального райсуда Читы Ирина Филиппова отказала местному активисту Николаю Лиханову во взыскании в его пользу компенсации за незаконное помещение в психбольницу. О решении, вынесенном 24 июля, во вторник сообщил "Коммерсант".

Активист настаивал на выплате ему 800 тысяч рублей. Ответчиками по иску выступали Минфин в лице управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю и региональный департамент госимущества и земельных отношений, а третьей стороной - краевая психбольница им. В. Х. Кандинского.

Лиханову 44 года, в прошлом он был тренером по боксу в детском спортивном клубе "Спартак". В 2010 году помещение клуба передали МВД, а сам "Спартак" закрылся. После этого Лиханов вместе со своим братом Анатолием занялся общественной деятельностью.

Братья, в частности, проводили акции против отмены прямых выборов мэра Читы. Также они расследовали работу двух энергетических предприятий - Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири и Территориальной генерирующей компании № 14, - который через суды взыскивали с краевых властей миллиарды рублей долгов и упущенной выгоды. Лиханов, по образованию бухгалтер и аудитор, по итогам проведенной проверки не исключил, что долги региона перед энергетиками были фиктивными.

Активист неоднократно подавал различные жалобы в краевую администрацию. 17 февраля 2017 года, сообщала "Медиазона", начальница отдела администрации региона по работе с обращениями граждан Марина Кудрявцева подала на Лиханова донос в полицию.

Утром 20 февраля активист был задержан в своей квартире полицейскими автоматчиками в масках и доставлен в краевую психбольницу. На другой день силовикам поступило еще девять чиновничьих доносов на Лиханова, идентичных доносу Кудрявцевой. 22 февраля судья Черновского райсуда Читы Ирина Куклина на выездном заседании в психбольнице постановила подвергнуть активиста принудительному лечению.

Решение основывалось на результатах обследования Лиханова в психбольнице. Медики заявили, будто он "может представлять опасность для себя и окружающих".

14 марта Забайкальский крайсуд, рассмотрев апелляцию активиста, отменил решение Куклиной, указав, что психиатры не представили доказательств, подтверждающих необходимость принудительной госпитализации.

Лиханов был освобожден. В психбольнице он провел 23 дня.

На слушаниях по своему иску активист потребовал у медиков, входивших в экспертную комиссию, ответить, почему после его задержания в нарушение статьи 5 закона о психиатрической помощи к нему не пригласили адвоката и почему ему запретили пригласить независимого эксперта для работы в комиссии. Вразумительного ответа на это медики не дали.

Кроме того, психиатры назвали решение о принудительной госпитализации правильным. Хотя Лиханову и не давали медикаментозных препаратов, заметили они, активист прошел "лечение средой" и именно поэтому никому в итоге не причинил вреда.

В свою очередь, прокурор согласился с доводом Лиханова о незаконности госпитализации. В то же время он отметил, что выплата компенсаций в подобных случаях российским законодательством не предусмотрена, и на этом основании попросил отказать в иске.

Судья Филиппова заняла сторону прокурора.

Юрист "Агоры" Роман Сукачев, представлявший интересы активиста, заметил "Коммерсанту", что нормы, прямо предусматривающей компенсации за незаконное помещение в психбольницу, в законе действительно нет. Однако, продолжил он, статья 151 Гражданского кодекса (компенсация морального вреда) предусматривает возмещение ущерба при нарушении личных неимущественных прав гражданина.

Сукачев также подчеркнул, что разбирательство по иску Лиханова - первый в стране процесс подобного рода. "К сожалению, в целом по России практика такова, что, несмотря на незаконное помещение в психиатрическую больницу, считается, что это не стоит компенсации", - заметил он.

Юрист заверил, что обжалует решение судьи Филипповой. Кроме того, Сукачев намерен обратиться в Конституционный суд с заявлением об устранении пробела в законодательстве. "Это должны быть поправки к Гражданскому и Гражданско-процессуальному кодексам, - пояснил юрист. - У нас ведь даже в Уголовном кодексе есть право на реабилитацию". Психиатрические больницы должны нести ответственность за свои действия, подчеркнул он.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
25.07.2017
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