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Судья Московского облсуда Андрей Вьюнов приговорил 38-летнего Михаила Константинова, бывшего боевика батальонов ЛНР "Призрак" и "Август" с позывным Медведь, к пожизненному сроку с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остатка жизни - в колонии особого режима за убийство в ноябре 2014 года двух подмосковных инспекторов ГИБДД. Информация о приговоре, вынесенном в пятницу, тогда же появилась на сайте суда.

Второй фигурант дела - еще один боевик ЛНР, 29-летний гражданин Украины Денис Константинов (однофамилец Михаила) - осужден к 23 годам заключения с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а остатка срока - в колонии строгого режима. Третий подсудимый - не воевавший на Украине Роман Дука, сосед Константинова из поселка Архангельское Красногорского района Подмосковья, - получил 24 года строгого режима.

Также Вьюнов взыскал со всех троих фигурантов 40 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба семьям погибших полицейских - по 20 миллионов каждой семье. Кроме того, он признал право центра хозяйственного и сервисного обеспечения подмосковного УМВД подать в порядке гражданского судопроизводства свой иск к осужденным о возмещении материального ущерба.

Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных. Они признали всех троих фигурантов виновными по части 1 статьи 30 - пункту "а" части 4 статьи 162 (приготовление к разбойному нападению в составе организованной группы), статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя) и части 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Кроме того, Михаил Константинов был признан виновным по части 1 статьи 209 кодекса (создание банды), а двое других подсудимых - по части 2 этой же статьи (участие в банде).

Как следует из карточки дела на сайте суда, в обвинительном заключении всем троим инкриминировались также часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 4 статьи 291 УК (приготовление к даче взятки в составе организованной группы). Однако в приговоре этого обвинения нет. Можно предположить, что это обвинение было переквалифицировано в суде на нетяжкую статью 291.2 (мелкое взяточничество), включенную в кодекс позже, после чего преследование подсудимых по ней прекратили за истечением срока давности, то есть по нереабилитирующему основанию.

Признали ли вину сами фигуранты дела, не уточняется.

Два старших лейтенанта из Солнечногорского райотдела подмосковного УГИБДД - 32-летний Денис Дубовский и 26-летний Андрей Ефанов - были убиты поздно вечером 2 ноября 2014 года. Тела гаишников обнаружили в ночь на 3-е число в служебной машине у деревни Перепечино. Один погибший находился за рулем, другой - на заднем сиденье. При них нашли не заполненный до конца протокол на водителя УАЗа, задержанного за пьяную езду.

У Ефанова остались двое несовершеннолетних детей.

Дениса Константинова и Дуку задержали в первые несколько дней после преступления, а ранее судимому Михаилу Константинову удалось скрыться.

Позже "Коммерсант" так излагал фабулу дела. Двое сослуживцев основного фигуранта по "Призраку" и "Августу" - Денис Константинов и 28-летний на тот момент гражданин Украины Денис Жуков, уроженец Лисичанска, - приехали к нему в гости в Архангельское. Вместе с Дукой они напились. После этого, одолжив у соседа УАЗ, оба Константиновых и Дука отправились за проститутками на Ленинградское шоссе в соседний Солнечногорский район. Жуков остался дожидаться их дома.

В приговоре, однако, заявляется, что проституток фигуранты дела намеревались ограбить, причем нападение было спланировано заранее, а банду Михаил Константинов организовал еще в октябре 2014-го. Утверждается также, что осужденные специально обзавелись машиной и огнестрельным оружием, чтобы совершать грабежи.

Гаишники Дубовский и Ефанов остановили машину и, увидев, что сидевший за рулем Михаил Константинов пьян, посадили его в свой автомобиль и начали оформлять протокол. Как свидетельствовала запись видеорегистратора в полицейской машине, боевик сообщил инспекторам, что приехал из ЛНР, и предложил им дать взятку 5 тысяч рублей, после чего "разойтись по-хорошему".

В публикации на сайте суда поведение Михаила Константинова объясняется тем, что фигуранты дела "боялись быть рассекреченными".

Гаишники ответили отказом. Тогда основной фигурант попросил Дуку принести из УАЗа сумку, пояснив, что там находятся документы, подтверждающие, что он боевик. Однако, когда сумку принесли, Константинов выхватил оттуда пистолет-пулемет Стечкина и расстрелял обоих полицейских. Дубровский успел сделать пять ответных выстрелов, но попал не в стрелявшего, а в живот Дуке.

Поскольку ни недописанный протокол, ни регистратор фигуранты с места убийства не забрали, машину и участников инцидента удалось быстро установить. Дуку нашли в больнице Красногорска. Позже в СКР явился с повинной Денис Константинов, две ночи отсиживавшийся в лесу. По его словам, основной фигурант, сдав товарища в больницу, заявил, что у него осталась еще сумка патронов и сдаваться он не намерен.

О претензиях правоохранителей к Жукову не сообщалось.

Михаила Константинова объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали. Он был задержан 4 августа 2015 года в Сочи (по данным СКР - 3 августа). Как утверждает следственное ведомство, преступник намеревался перейти границу России с непризнанной Абхазией.

Предварительные слушания в рамках процесса прошли в сентябре 2016-го, однако, как следует из карточке дела на сайте суда, первое заседание по существу несколько раз откладывалось и было проведено лишь в феврале нынешнего года. Весь процесс занял около 25 заседаний.