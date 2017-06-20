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Судья Октябрьского района Грозного Хадижат Налаева приговорила публициста Ризвана Ибрагимова к двум с половиной годам условно с двухлетним испытательным сроком за публикацию пяти книг об истории чеченцев. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии".

59-летний публицист был объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Прокурор в прениях запрашивал для Ибрагимова три года условно.

Сам подсудимый вину не признал. В последнем слове, прочитанном ранее во вторник, он заявил, что Налаева должна не только оправдать его, но и вынести частное определение по факту фабрикации против него уголовного дела.

После оглашения приговора сам Ибрагимов и его адвокат Султан Касумов сообщили, что приговор будет обжалован в Верховный суд Чечни. При этом публицист заметил, что не рассчитывает на справедливое решение апелляционной инстанции. "Надежда только на кассационную инстанцию (Верховный суд РФ) и ЕСПЧ", - написал он в Фейсбуке.

Ибрагимов - автор книг "Тайна родословной пророков", "Еврейский народ не тот, за кого себя выдает", "Палестина? Нет, Чечня!", "Послание о народе нохчи", "Берке, Джучи или Берс-шейх?". Он утверждает, что чеченцы древнейшая нация в мире, а все пророки - предки этой нации.

Весной 2016 года окружение главы Чечни Рамзана Кадырова обвинило публициста в мифотворчестве и разжигании межнациональной розни. После этого Ибрагимова и его единомышленника Абубакара Дидиева - автора книги "Скрытая история пророков" и визионерской поэмы "Слово Всевышнего" - начали травить.

1 апреля 2016-го Ибрагимов и Дидиев были похищены полицейскими из своих домов без оформления протоколов задержания. Вечером 5 апреля обоих освободили после публичной критики на прошедшей в резиденции Кадырова встрече и.о. главы Чечни с писателями, учеными и клириками. Ибрагимов и Дидиев принесли извинения Кадырову и другим участникам встречи.

5 мая 2017 года, на открытии слушаний по своему уголовному делу, Ибрагимов сообщил, что его и Дидиева после похищения пытали током в подвале грозненского ОП "Октябрьский". В организации похищения и пыток Ибрагимов обвинил Магомеда Хийтанаева, который является помощником главы Чечни Рамзана Кадырова и кадием (шариатским судьей) Грозного. Фабрикацию дела против себя публицист назвал следствием этого похищения.

Дидиев сразу после освобождения выехал из Чечни. Между тем против Ибрагимова 27 мая 2016-го возбудили дело об экстремизме. Свободы на время следствия и суда его не лишали.

Преследование Ибрагимова было начато по доносу гражданки Заиры Пайзулаевой, поданному еще в январе 2016 года.

22 июля 2016-го судья Заводского райсуда Грозного Ахмед Имаев объявил книги, фигурировавшие в уголовном деле публициста (за исключением "Берке, Джучи или Берс-шейх?") экстремистскими материалами. Самого Ибрагимова не уведомили о заседании; при этом в тот же день Старопромысловский райсуд чеченской столицы отправил его в психбольницу для прохождения стационарной экспертизы по делу. Там Ибрагимов находился весь месяц, отведенный законом на обжалование решения.

В дальнейшем публицист добился восстановления сроков обжалования. 25 мая 2017-го коллегия Верховного суда Чечни в составе Асламбека Висаитова, Вахиты Довлетмерзаева и Мусы Вагапова отменила решение Имаева по формальному основанию - из-за того, что Ибрагимов не был уведомлен о слушаниях. При этом сам публицист настаивал на пересмотре решения по существу.

Росфинмониторинг включил Ибрагимова в список террористов и экстремистов. Однако 18 апреля нынешнего года публицист сообщил, что после его обращения в прокуратуру Чечни Московский индустриальный банк разблокировал его счет.