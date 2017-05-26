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Коллегия Верховного суда Чечни в составе Асламбека Висаитова, Вахиты Довлетмерзаева и Мусы Вагапова 25 мая отменила решение о признании четырех книг чеченского публициста Ризвана Ибрагимова, обвиняемого по 282-й статье УК, экстремистскими материалами. Об этом Ибрагимов тогда же сообщил на своей ФБ-странице.

Теперь представление прокуратуры о запрете книг Ибрагимова "Послание о народе нохчи", "Еврейский народ не тот, за кого себя выдает", "Палестина? Нет, Чечня!" и "Тайны родословной пророков" должно быть повторно направлено в суд.

В постановлении указывается, что судья Заводского райсуда Грозного Ахмед Имаев не уведомил Ибрагимова о заседании, состоявшемся 22 июля 2016 года. При этом, как передавала "Медиазона", в тот же день Старопромысловский райсуд чеченской столицы отправил публициста в психбольницу для прохождения стационарной экспертизы по уголовному делу. Там Ибрагимов находился весь месяц, отведенный законом на обжалование решения.

В дальнейшем публицист добился восстановления сроков обжалования. Рассмотрение его апелляции на решение Имаева было назначено на 11 мая. Однако тогда судьи по ходатайству прокурора А. Чинчаева отложили разбирательство на две недели - до ожидаемого вынесения Ибрагимову приговора.

На слушаниях две недели спустя прокурор Чинчаев настаивал на дальнейшей отсрочке заседания. Ибрагимов, в свою очередь, требовал пересмотреть решение Имаева. В итоге судьи отменили его по формальному основанию.

Постановление, вынесенное в четверг, Ибрагимов расценил как незаконное, однако заметил, что оспаривать его не будет. "Главная моя задача решена, - пояснил он. - Состояла она в том, чтобы выбить решение Имаева о признании моих книг экстремистскими из числа бесспорных доказательств по уголовному делу. Теперь не составляет труда отбиваться от наветов со стороны обвинения".

Публицист также отметил "крайне некрасивое поведение прокурора Чинчаева, который откровенно лгал на заседании суда". Чиновник, написал Ибрагимов, "свое поведение объяснил тем, что он вынужден так поступать, поскольку в противном случае ему предложено уволиться с работы".

Между тем по уголовному делу Ибрагимова, которое рассматривает судья Октябрьского райсуда Грозного Хадижат Налаева, пока прошло только одно полноценное заседание - 19 мая. На нем было зачитано обвинительное заключение. Публицист признать вину отказался.

На том же заседании было зачитано заявление гражданки Заиры Пайзулаевой, по доносу которой против публициста возбудили дело, о нежелании давать показания в процессе. Она просила ограничиться оглашением показаний, данных ею на следствии. "Нас такой вариант, конечно, не устраивает, - заметил Ибрагимов. - К Заире имеется целый ряд вопросов, ее неучастие в процессе нарушает мои права на защиту. Поэтому мною заявлено ходатайство о ее принудительном приводе".

Начало разбирательства по существу планировалось на 5 мая. Однако тогда Налаева отложила слушания, после того как Ибрагимов ходатайствовал о разрешении видеосъемки и прямой видеотрансляции процесса. Слушания были перенесены для подготовки зала с аппаратурой.

При этом первоначально сообщалось, что Налаева удовлетворила ходатайство Ибрагимова. Однако затем публицист уточнил, что вопрос по существу ходатайства о видеозаписи и видеотрансляции судья оставила открытым. На слушаниях 19 мая видеосъемка разрешена не была.

Как сообщил на своей ФБ-странице общественный активист Юни Успанов, следующее заседание процесса пройдет 30 мая; начало в 10 часов.

В своих книгах 59-летний Ибрагимов утверждает, что чеченцы древнейшая нация в мире, а все пророки - предки этой нации. Весной 2016 года окружение главы Чечни Рамзана Кадырова обвинило публициста в мифотворчестве и разжигании межнациональной розни. После этого Ибрагимова и его единомышленника Абубакара Дидиева - автора книги "Скрытая история пророков" и визионерской поэмы "Слово Всевышнего" - начали травить.

1 апреля 2016-го Ибрагимов и Дидиев были похищены полицейскими из своих домов без оформления протоколов задержания. Вечером 5 апреля обоих освободили после публичной критики на прошедшей в резиденции Кадырова встрече и.о. главы Чечни с писателями, учеными и клириками. Ибрагимов и Дидиев принесли извинения Кадырову и другим участникам встречи.

На слушаниях 5 мая 2017 года Ибрагимов сообщил, что его и Дидиева после похищения пытали током в подвале грозненского ОП "Октябрьский". В организации похищения и пыток Ибрагимов обвинил Магомеда Хийтанаева, который является помощником главы Чечни Рамзана Кадырова и кадием (шариатским судьей) Грозного. Фабрикацию дела против себя публицист назвал следствием этого похищения.

Дидиев сразу после освобождения выехал из Чечни. Между тем против Ибрагимова 27 мая 2016-го возбудили дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной и религиозной ненависти либо вражды). Публицисту грозит до четырех лет колонии. В СИЗО или под домашний арест его отправлять не стали.

Преследование Ибрагимова было начато по доносу Пайзулаевой, поданному еще в январе 2016 года. Помимо четырех книг публициста, которые судья Имаев объявил экстремистскими, в деле фигурирует еще одна - "Берке, Джучи или Берс-шейх?".

Росфинмониторинг включил Ибрагимова в список террористов и экстремистов. Однако 18 апреля нынешнего года публицист сообщил, что после его обращения в прокуратуру Чечни Московский индустриальный банк разблокировал его счет.