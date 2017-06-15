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Также: Право, Европа, Политика, Мир, Общество | Персоны: Марин Ле Пен

новость Европарламент снял с Ле Пен неприкосновенность по делу о клевете

15.06.2017
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен
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Европарламент снял с бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен неприкосновенность по делу о клевете на мэра Ниццы Кристиана Экстрози. Теперь французская прокуратура сможет преследовать по его жалобе. Об этом сообщает Reuters.

Как передает агентство, Экстрози подал заявление против Ле Пен, после того как она обвинила мэра в союзе с исламскими боевиками.

Ранее на этой неделе правовой комитет Европарламента рекомендовал лишить Ле Пен неприкосновенности по делу о клевете, так как ее высказывания об Экстрози не были связаны с выполнением ей обязанностей депутата представительного органа. Кроме того, в комитете не нашли политической подоплеки в запросе прокуратуры о лишении Ле Пен иммунитета. До этого она дважды не являлась дать объяснения по приглашению правового комитета, ссылаясь на политический характер ее преследования.

14 апреля сообщалось, что французские следователи попросили Европарламент лишить Ле Пен неприкосновенности в рамках разбирательства по делу о фиктивном трудоустройстве. По версии следствия, Ле Пен наняла нескольких членов Национального фронта помощниками в Европарламенте, тогда как на самом деле они трудились в штабе партии. Вопрос лишения Ле Пен иммунитета по этому делу европарламентарии пока не рассматривали.

2 марта Европарламент лишил Ле Пен неприкосновенности по делу о распространении изображений насилия. Лидера Национального фронта обвиняют в публикации в твиттере в декабре 2015 года трех фото с изображением казней, проводимых боевиками "Исламского государства". За это ей грозит до трех лет тюрьмы со штрафом до 75 тысяч евро.

7 мая Ле Пен, лидер ультраправого Национального фронта, во втором туре президентских выборов проиграла либеральному центристу, лидеру движения "Вперед!" Эмманюэлю Макрону. По официальным данным, Макрон набрал 66,1 процента голосов, Ле Пен - 33,9 процента. Во время кампании она заявляла о намерении в случае победы на выборах "предоставить Франции независимость от США и НАТО", инициировать референдум о выходе страны из Евросоюза, а также отменить санкции против Москвы и согласиться с аннексией Крыма.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
15.06.2017
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