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новость Блогер Гришин получил 320 часов обязательных работ за антипутинский клип

11.06.2017
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
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Судья Калужского райсуда Калужской области Егор Рожков приговорил местного блогера Романа Гришина к 320 часам обязательных работ за публикацию в 2014 году на личной ВК-странице клипа на песню харьковского музыканта Бориса Севастьянова "Это, детка, рашизм". О приговоре, вынесенном в пятницу, тогда же сообщила "Медиазона" со ссылкой на самого блогера.

Гришин был объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Прокурор требовал для подсудимого полтора года колонии-поселения.

Как можно заключить из публикации, сам Гришин вину не признал. Он рассказал, что независимые эксперты подготовили рецензию на психолого-лингвистическую экспертизу, проведенную по запросу СКР. "Было найдено много ошибок, нарушений, в том числе федерального законодательства", - заметил блогер.

Однако судья Рожков заключение независимых экспертов проигнорировал.

ОВД-Инфо уточняет, что интересы блогера представляли адвокат Александр Гавриков и юрист правозащитного центра "Мемориал" Денис Шедов.

17 ноября 2016 года на работу к Гришину явилась группа силовиков из ФСБ в балаклавах и спецэкипировке. Блогера доставили на опрос. Сначала с ним беседовали оперативники ФСБ, затем - следователь.

Разговор шел о поездках Гришина на Украину, причем, как подчеркивал блогер, там он бывает у друзей как турист и ни с какими организациями не сотрудничает. Кроме того, беседа коснулась проукраинских постов и репостов Гришина во "Вконтакте". Силовики продемонстрировали блогеру некое заключение экспертов, в котором утверждалось, что в клипе на песню Севастьянова присутствует антисемитизм.

По окончании опроса, продолжавшегося несколько часов, Гришина отпустили.

Однако 16 декабря блогера вновь вызвали к следователю. Там ему объявили о возбуждении дела, продемонстрировав новое заключение экспертов, в котором клип назван экстремистским. С Гришина взяли подписку о невыезде.

Видео "Это, детка, рашизм" получило широкую популярность в Сети - на YouTube есть десятки его публикаций. В список экстремистских материалов на сайте Минюста песня Севастьянова и клип на нее не включены. Между тем сам автор песни в комментариях к посту Гришина ранее отмечал: "Узрели уже четвертый раз. Из тех случаев, что я знаю". При этом, по словам музыканта, "обычно отличался Краснодарский край".

"Граням", однако, известно лишь два случая привлечения к ответственности за публикацию песни, причем оба раза дела открывались не уголовные, а административные. В сентябре 2015 года Красноармейский райсуд Кубани арестовал за это левую активистку Дарью Полюдову. Она получила четверо суток по статье 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики или атрибутики). По факту публикации клипа ФСБ опросила Полюдову еще в июне того же года, однако дело сфабриковали лишь после того, как оппозиционерка активно включилась в кампанию бойкота губернаторских и местных выборов.

В апреле 2016 года Октябрьский райсуд Краснодара по той же статье 20.3 КоАП арестовал на 10 суток ЛГБТ-активистку Нину Соловьеву. Краевой суд решение подтвердил. В начале нынешнего года Соловьева, неоднократно подвергавшаяся преследованиям на родине, эмигрировала в Грузию.

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11.06.2017
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