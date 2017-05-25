О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.261173.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.261173.html
Также: Право, Госдума, Парламент, Партии, Общество, Политика, Россия | Персоны: Наталья Поклонская

новость Донеслось до ушей

В Госдуме пожаловались в Генпрокуратуру на Transparency International из-за Поклонской
25.05.2017
Наталья Поклонская. Фото: er.ru
Наталья Поклонская. Фото: er.ru
Реклама

Генпрокуратура получила и рассмотрит донос главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Валерия Пискарева на замруководителя российского отделения Transparency International Ильи Шуманова из-за его высказываний о депутате Госдумы и экс-прокуроре аннексированного Крыма Наталье Поклонской. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сам Шуманов назвал "законным правом депутата требовать провести расследование» в отношении организации", сообщает РБК. "Пусть проверяют, у них своя работа. Я спокойно отношусь к этим вещам. В своих действиях я практически уверен, не совершал какого-либо преступления или правонарушения", - заявил Шуманов.

О намерении отправить донос Пискарев заявил во воскресенье. В тот же день пожаловаться на Transparency International пообещал другой депутат-единоросс, координатор НОД Евгений Федоров. По словам Федорова, он будет просить Генпрокуратуру признать TI нежелательной организацией.

В интервью, опубликованном в субботу, Поклонская заявила, что TI и ФБК надо самих проверить на коррупцию. "Как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат", - заметила единороска.

Деятельность антикоррупционных организаций, продолжила депутат, "заполитизирована" и напоминает пиар. По словам Поклонской, они используют проблему, "чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование".

Единороска также заявила, будто работа TI и ФБК угрожает спокойствию и благополучию страны в целом. "Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию - даже коррупционную - для своих нечистых целей", - заключила она.

При этом Поклонская не уточнила, что именно дает основания заподозрить эти организации в коррупции.

После этого Шуманов объявил, что TI начинает расследование в отношении самой Поклонской.

В ответ на это единороска днем в воскресенье написала в своем твиттере: "Готова показать свое имущество, если и громкоголосые борцы с коррупцией в ответ покажут свое".

"Хочет зайти в гости, видимо", - прокомментировал Шуманов реплику Поклонской.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
25.05.2017
новость Новости по теме
21.05.2017 Единоросы подают в Генпрокуратуру доносы на Transparency International →
20.05.2017 Поклонская предложила проверить Transparency International и ФБК на коррупцию →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
28959
Play own
Елена Санникова: христиане и покемоны
Реклама
Выбор читателей
новость Путин: Серебренникова обыскали дураки
Кирилл Серебренников и Владимир Путин
новость Утечки по делу о теракте
Опубликованные The New York Times оперативные фото
в блоге Добрый вождь и злые дураки
383
новость У полиции нет претензий к SERB
Алексей Навальный после нападения. Кадр РЕН ТВ
статья Соловьев ищет блох
РЕКЛАМА
Loading...
новость Поезд на Украину не пойдут
Железная дорога. Фото: uz.gov.ua
статья Театральный наезд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Утилизация Навального
383
в блоге Министр в пантеоне
196
в блоге Мединский идет на таран
383
новость Дело о куличе и яйцах
Пасхальные яйца в Москве. Фото: icmos.ru
в блоге Признайся, Навальный
383
новость Усманов: Навальный, ты Шариков
Алишер Усманов. Кадр видеообращения к Алексею Навальному
новость Шпаков: 1,5 года общего режима
Александр Шпаков в суде, 24.05.2017. Фото: @polinanem
новость Переворот в Черногории: обвиняют россиян
Эдуард Шишмаков (Широков) и Владимир Попов. Фото из красных карточек Интерпола
новость В Минусинске убит главред
Дмитрий Попков. Фото: ton-m.info
статья Евангелие от Зорькина
Александр Скобов. Courtesy photo
новость Россияне против анонимного интернета
Соцсети. Иллюстрация с сайта primrep.ru
новость Задержания на МКАДе
Протест дальнобойщиков. Фото: opr.com.ru
статья Путин спешит на свидание
Илья Мильштейн. Courtesy photo