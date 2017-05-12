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новость Экс-главу Внешпромбанка Маркус приговорили к 9 годам колонии

12.05.2017
Лариса Маркус. Фото: newvz.ru
Лариса Маркус. Фото: newvz.ru
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Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы по делу о хищении более 113,5 миллиардов рублей кредитной организации, сообщает ТАСС. Ее заместителя Екатерину Глушакову - суд приговорил к четырем годам колонии.

При этом суд по ходатайству защиты отказался удовлетворить гражданский иск ООО "Внешпромбанк" к подсудимым и постановил рассмотреть его в гражданском судопроизводстве.

По версии следствия, хищения во Внешпромбанке были совершены в 2009–2015 годах, когда Маркус и ее родной брат и фактический владелец банка Георгий Беджамов стали массово раздавать кредиты организациям, находившимся под их контролем. Юридическое сопровождение этих сделок осуществляла Екатерина Глушакова, возглавлявшая в финансовой структуре департамент кредитования и депозитных операций. При этом большая часть средств, 101 миллиард рублей, была похищена путем оформления кредитов на несколько десятков фиктивных компаний. Свыше 5 миллиардов кредитных средств мошенники выдали физическим лицам, многие из которых были их знакомыми или партнерами. Еще 7 миллиардов, по данным следствия, было просто списано со счетов клиентов банка.

В декабре 2015 года Маркус была арестована. Беджамов бежал из России и был объявлен в международный розыск. В апреле прошлого года он был задержан в Монако, но в июне выпущен под залог. После освобождения Беджамов перебрался в Англию.

21 января 2016 года Внешпромбанк был лишен лицензии. На его счетах на тот момент находились, в частности, 9 миллиардов рублей "Транснефти", 8,5 миллиарда рублей Олимпийского комитета России и около 1,5 миллиардов рублей, принадлежащих структурам РПЦ. Из частных лиц, хранивших свои деньги в этом банке, упоминает бывшего вице-спикера Госдумы Александра Жукова, а также жен вице-премьера Дмитрия Рогозина и министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, на счетах банка хранилось наследство покойного патриарха Алексия II.

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12.05.2017
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