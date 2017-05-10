О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.260843.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.260843.html
Также: Право, Регионы, Акции протеста, Партии, Полиция, История, Общество, Россия, Политика

новость Нижегородский активист Типаков получил 10 суток за речь на митинге 9 мая

10.05.2017
Задержание Петра Типакова, 09.05.2017. Кадр видео с youtube-канала MrUndersky
Задержание Петра Типакова, 09.05.2017. Кадр видео с youtube-канала MrUndersky
Реклама

Судья Нижегородского райсуда Нижнего Новгорода Глеб Свешников арестовал лидера движения "Трудовой Нижний Новгород" и областного отделения РОТ-фронта, секретаря обкома и члена ЦК РКРП-КПСС Петра Типакова на 10 суток за речь, произнесенную 9 мая в Нижегородском кремле во время возложения цветов к "вечному огню" по случаю годовщины победы в германо-советской войне. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на местного левого активиста Алексея Поднебесного.

Свешников объявил 67-летнего Типакова виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Во время возложения цветов перед собравшимися выступили многие нижегородские депутаты. Затем взял слово Типаков. Пока он говорил об историческом значении победы над Германией, силовики не вмешивались. Однако затем активист заявил, что сейчас в стране проводится такая же политика, которую бы проводили нацисты в случае своей победы. "Народ грабится", заметил Типаков, а "банкиры, миллиардеры и олигархи процветают и набивают себе карманы". Активист призвал "восстановить власть трудящихся".

После этого к Типакову подошел полицейский и потребовал прекратить выступление. Активист требование проигнорировал, после чего несколько силовиков задержали его и отвезли в ОП-5, где и оставили на ночь до суда.

В Москве семь суток по той же статье 19.3 КоАП получил секретарь ЦК РКРП-КПСС, член политсовета РОТ-фронта Александр Батов. Ему вменили раздачу на шествии "Бессмертный полк", состоявшемся 9 мая, листовок "Это не их победа!". "Нынешние хозяева России разделяют ценности тех, кто тогда был по ту сторону фронта, - говорилось в листовках. - Они прикидываются патриотами, но это не их победа". Авторы обращения призывали вступать в РОТ-фронт, чтобы вместе "подняться за советскую и социалистическую родину".

Как сообщал Батов, текстом заинтересовалась прокуратура. В этой связи не исключено, что листовку объявят экстремистским материалом.

Оставить комментарий Обсудить
10.05.2017
статья Статьи по теме
Разгон митинга в Нижнем Новгороде 10 марта. Фото Станислава Казнова

Мининским путем

12.03.2012

Спустя четыре века после 1612 года Нижний Новгород снова вписал яркую страницу в летопись российской свободы. Большая группа горожан заставила власти выпустить на волю участников оппозиционного митинга, которые незаконно удерживались в здании суда. Бойцы милицейского спецподразделения отказались идти против народа. Смотрите репортажи с места событий.
новость Новости по теме
10.05.2017 Активисту РОТ-фронта Батову дали семь суток за раздачу листовок на шествии "Бессмертный полк" →
31.10.2013 Нижегородский облсуд отменил решение о незаконности запрета Марша регионов →
26.02.2013 Отказ в согласовании нижегородского Марша регионов признан незаконным →
16.03.2012 В Нижнем арестовывают участников акций протеста →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
28959
Play own
Елена Санникова: христиане и покемоны
Реклама
Выбор читателей
новость Атака вируса-вымогателя
Скриншот заставки вируса WannaCry
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Ракеты на "Кузнецове" менять не будут
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
статья Исповедь украинского командира
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
РЕКЛАМА
Loading...
статья Бога нет
Александр Скобов
в блоге Курс на заграницу
383
статья РПЦ, Соколовский и Рунет
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Митинг за пятиэтажки без политики
Хрущевка. Фото с сайта www.fashionista.ru
новость Дело Шпакова направлено в суд
Александр Шпаков на акции 26 марта
новость Водка подорожала
Производство водки. Фото: vodka-lab.ru
новость Продуктовые карточки введут в 2018-м
Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru
новость Кремль: Верните посольские дачи
Юрий Ушаков. Фото: er.ru
новость США усиливают Балтию
Бен Ходжес. Фото: eur.army.mil
новость Активисты SERB донесли на Кулия
Юрий Кулий в суде 12 мая. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
статья Ловца покемонов отпустили
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Опасный маневр Су-27
Истребитель-перехватчик Су-27. Фото: mil.ru
в блоге Убийство Немцова: вранье в суде
7
статья С Путиным и Моторолой: ВИДЕО
Портрет Моторолы на шествии "Бессмертного полка" в Москве. Кадр Граней.Ру
новость ВЦИОМ: Россияне уважают Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото пресс-службы Кремля