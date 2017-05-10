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Судья Нижегородского райсуда Нижнего Новгорода Глеб Свешников арестовал лидера движения "Трудовой Нижний Новгород" и областного отделения РОТ-фронта, секретаря обкома и члена ЦК РКРП-КПСС Петра Типакова на 10 суток за речь, произнесенную 9 мая в Нижегородском кремле во время возложения цветов к "вечному огню" по случаю годовщины победы в германо-советской войне. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на местного левого активиста Алексея Поднебесного.

Свешников объявил 67-летнего Типакова виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Во время возложения цветов перед собравшимися выступили многие нижегородские депутаты. Затем взял слово Типаков. Пока он говорил об историческом значении победы над Германией, силовики не вмешивались. Однако затем активист заявил, что сейчас в стране проводится такая же политика, которую бы проводили нацисты в случае своей победы. "Народ грабится", заметил Типаков, а "банкиры, миллиардеры и олигархи процветают и набивают себе карманы". Активист призвал "восстановить власть трудящихся".

После этого к Типакову подошел полицейский и потребовал прекратить выступление. Активист требование проигнорировал, после чего несколько силовиков задержали его и отвезли в ОП-5, где и оставили на ночь до суда.

В Москве семь суток по той же статье 19.3 КоАП получил секретарь ЦК РКРП-КПСС, член политсовета РОТ-фронта Александр Батов. Ему вменили раздачу на шествии "Бессмертный полк", состоявшемся 9 мая, листовок "Это не их победа!". "Нынешние хозяева России разделяют ценности тех, кто тогда был по ту сторону фронта, - говорилось в листовках. - Они прикидываются патриотами, но это не их победа". Авторы обращения призывали вступать в РОТ-фронт, чтобы вместе "подняться за советскую и социалистическую родину".

Как сообщал Батов, текстом заинтересовалась прокуратура. В этой связи не исключено, что листовку объявят экстремистским материалом.