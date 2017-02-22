О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.258997.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.258997.html
Также: Право, Криминал, Полиция, Регионы, Общество, Происшествия, Россия, Политика

новость По делу об убийстве чиновника УМВД по Самарской области Гошта дали пожизненные сроки

22.02.2017
Махмадали Ахмадов (слева) и Роман Фаталиев
Махмадали Ахмадов (слева) и Роман Фаталиев
Реклама

Судья Самарского облсуда Михаил Кондаков приговорил гражданина Таджикистана Махмадали Ахмадова и гражданина Азербайджана Романа Фаталиева к пожизненным срокам в колонии особого режима по обвинению в убийстве замначальника штаба регионального полицейского главка полковника Андрея Гошта и пятерых членов его семьи, а также в покушении на убийство еще одной родственницы полицейского. Об этом сообщается на сайте суда.

Двое других подсудимых - граждане Азербайджана Орхан Зохрабов и Ислам Бабаев - получили 26 и 25 лет соответственно с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остатка сроков - в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания Зохрабову назначено двухлетнее ограничение свободы после выхода из колонии.

По делу об убийстве Гошта Зохрабову, как и Бабаеву, дали 25 лет. Дополнительный год Кондаков ему назначил с учетом неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору. В 2012-2014 годах Зохрабов четыре раза был осужден по делам о кражах (статья 158 УК). Последний раз он получил четыре года колонии-поселения. Поскольку речь идет о неотбытом сроке, можно предположить, что из колонии Зохрабов освободился условно-досрочно.

Кроме того, Кондаков постановил взыскать с каждого из фигурантов дела в пользу троих потерпевших по 3 миллиона рублей в возмещение морального вреда и по 48 266 рублей 75 копеек в качестве компенсации материального ущерба.

Все четверо подсудимых были объявлены виновными по пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой и сопряженное с разбоем), части 3 статьи 30 - пунктам "а", "в", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное организованной группой и сопряженное с разбоем) и пунктам "а", "в" части 4 статьи 162 (разбой, совершенный организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью).

Дело рассматривалось с участием присяжных. Предварительные слушания прошли 24 октября прошлого года. Коллегию присяжных сформировали со второй попытки - 30 ноября. Разбирательство по существу началось 5 декабря. Оно проводилось в закрытом режиме.

25 января, передавал "Интерфакс-Поволжье", присяжные девятью голосами против трех вынесли всем четверым подсудимым обвинительный вердикт. При этом Зохрабов и Бабаев были признаны заслуживающими снисхождения. Это означает, что им не могли назначить сроки, превышающие две трети максимальных.

В прениях сторон, прошедших 10 февраля, прокурор запрашивал для подсудимых те самые сроки, которые теперь и назначил Кондаков.

Как утверждается, все фигуранты частично признали вину. Какие конкретно аспекты обвинения они признали, а какие нет, СМИ, насколько известно, не уточняли.

49-летний Гошт, до перевода в 2015 году на повышение в Самару руководивший Сызранским межмуниципальным УМВД, был убит в ночь на 24 апреля 2016-го в селе Ивашевке Сызранского района. Вместе с полицейским погибли его родители, жена, дочь, а также жена брата. Их забили насмерть двумя деревянными дубинками и битой. Почему обвинения в непосредственном совершении убийства предъявили четырем лицам, если орудий преступлений было всего три, не пояснялось.

Седьмая пострадавшая - 7-летняя Софья Гошт, дочь брата чиновника, - также получила тяжелые травмы головы, но выжила. Сам брат полицейского, Евгений Гошт, во время преступления находился на работе. Он водитель на местном нефтеперерабатывающем заводе.

В кругах криминалитета Гошт имел репутацию миллионера. Считалось, что, возглавляя в 2013-2015 годах сызранскую полицию, полковник разбогател, собирая дань с бизнесменов, занимавшихся торговлей, производством спиртного, а также незаконной переработкой нефти.

Фаталиев, Зохрабов и Бабаев были задержаны 1 мая в Самарской области, Ахмадов - 4 мая в московском аэропорту Домодедово после прибытия из Душанбе. Как утверждалось, именно Ахмадов привел подельников в дом Гошта для ограбления. Согласно фабуле дела, после убийства семьи обвиняемые похитили из дома имущества на 193 тысячи рублей.

Между тем отец Фаталиева заявил, что в ночь убийства его сын находился дома, за 35 километров от места преступления. Сестра этого же фигуранта рассказала, что на допросе 2 мая следователь с криками угрожал ей задержанием, а также удушением.

В свою очередь, МВД Таджикистана сообщало, что Ахмадов намеренно вернулся в Москву, узнав о подозрениях в свой адрес, чтобы доказать свою невиновность. Как отмечало ведомство, российская сторона не подтверждала, что подозреваемый находится в розыске.

Оставить комментарий Обсудить
22.02.2017

новость Новости по теме
05.05.2016 Подозреваемый в убийстве семьи самарского полицейского заявил о своей невиновности →
04.05.2016 Задержан четвертый фигурант дела об убийстве Гошта →
03.05.2016 Убийство Гошта: семья подозреваемого заявляет о его алиби →
02.05.2016 Life: О Гоште говорили, что он разбогател, собирая дань с бизнеса →
01.05.2016 СКР: Задержаны подозреваемые в убийстве чиновника самарского УМВД Гошта →
26.04.2016 В МВД объяснили убийство семьи экс-главы полиции Сызрани разбоем →
25.04.2016 МВД выплатит 3 миллиона рублей за информацию об убийцах семьи полицейского под Сызранью →
24.04.2016 В Самарской области убит чиновник регионального УМВД Гошт с семьей →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Некроложная гуманность
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Путин в 2018 году
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Захарова: Мы не готовили переворот
Мария Захарова. Фото: mid.ru
новость Приговор Дадину отменили
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру
статья Фобия как парадигма
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Идеи губят Россию
383
новость Янукович: Донбассу - референдум
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
новость Трамп готов на сделку с Россией
Дональд Трамп. Кадр CNN
новость Кара-Мурза подал заявление в СКР
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
новость Новый срок Путина
Владимир Путин на большой пресс-конференции 23.12.2016. Кадр трансляции
новость Британский "закон Магнитского"
Заседание Палаты общин. Фото: parliament.uk
в блоге Ваше величество женщина
383
новость Алиев назначил жену вице-президентом
Мехрибан Алиева. Фото: vzglyad.az
новость Шойгу: Россия остановила войну
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
статья Трамп ворочает мешки
Илья Мильштейн
статья Исаакиевский скандал и РПЦ
Николай Митрохин. Фото из личного архива
статья Рада для колорада
Александр Скобов
в блоге Сделать правильные выборы
383
новость Умер Виталий Чуркин
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
новость Украина: дело за план для Путина
Андрей Артеменко. Фото с личной ФБ-страницы