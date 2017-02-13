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Чеченский главк СКР возбудил дело против об экстремизме против комика Ильи Мэддисона (настоящая фамилия Давыдов) за выступление со скетчем про Коран. Давыдову вменена часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к мусульманам и христианам).

Информация появилась в понедельник на сайте прокуратуры Чечни. Как утверждалось, дело было открыто 10 февраля. Через несколько часов после публикации, однако, сообщение с сайта удалили. Тем не менее оно сохранилось в агрегаторе; также информацию поместил ряд СМИ.

На сайте чеченского управления СКР об открытии дела против Мэддисона не сообщается.

Как передавало "Запретно.инфо", материалы для возбуждения дела по итогам проведенной проверки прокуратура направила в СКР 3 февраля. Одновременно в Заводской райсуд Грозного был подан иск с требованием признать видеозапись выступления экстремистским материалом.

28-летний Мэддисон - видеоблогер из Владимира, известный обзорами компьютерных игр. Время от времени он также выступает с комическими скетчами. Аудитория youtube-канала блогера - свыше 730 тысяч человек.

Двухминутный скетч о Коране Мэддисон прочитал в 2012 году в одном из московских клубов. Обильно пересыпая речь матерщиной, комик рассказал, как отправился читать Коран в туалет, а затем выяснил, что туалетная бумага закончилась. В итоге, заключил он вопреки ожиданиям аудитории, ему пришлось подтереться носком. Мэддисон продемонстрировал якобы использованный носок и положил его в книгу, которую держал в руках. Носок он затем бросил в зал, а о книге сказал, что на самом деле это не Коран, а Библия.

Видеозапись выступления была опубликована на YouTube еще в апреле 2015 года. Почти два года спустя, 18 января 2017-го, ссылку на видео поместили в исламском telegram-канале "Требуй знания". В комментарии к публикации говорилось: "Посмотри, как этот кафир унижает мусульман, оскорбляет слово Аллаха". Через несколько минут там же появилась ссылка на Инстаграм Мэдисона.

Почти сразу же комику начали поступать оскорбления и угрозы убийством. В частности, дагестанский функционер Булач Чанкалаев, помощник депутата Госдумы, потребовал найти Мэддисона и вынудить его извиниться. Глава Кизилюртовского района Дагестана Магомед Шабанов заявил, что у комика "еще есть единственный шанс", "пусть думает какой".

В дом к родителям Мэддисона ломились неизвестные.

Комик удалил свои аккаунты в Инстаграме и "Вконтакте". 21 января стало известно, что он спешно выехал из России.

Заявления в полицию Мэддисон подавать не стал. "А то бы задержали до выяснения, а там бы и инфу о местонахождении участка слили быстро (исламистам. - Ред.) из-за уток про объявленное вознаграждение", - пояснял некий знакомый комика.

Через два дня, 23 января, Российский конгресс народов Кавказа подал доносы на Мэддисона в прокуратуру, СКР и МВД. Связана ли проверка, проводившаяся прокуратурой Чечни, с этими доносами, не пояснялось.

9 февраля Мэддисон сообщил, что не имеет возможности далее проводить трансляции в сервисе Twitch и не знает, когда такая возможность у него вновь появится. В этой связи он предложил платным подписчикам отписаться от его канала.