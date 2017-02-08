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Тверской главк СКР возбудил против жителя областного центра Шамиля Казакова, прошлым летом осужденного к 10 месяцам исправработ за публикацию в интернете собственного фильма о полиции региона, новое дело. Об этом сообщает центр "Сова" со ссылкой на самого Казакова.

Дело было открыто еще 5 декабря. Казакову инкриминированы статья 319 (оскорбление представителя власти) и 298.1 УК (клевета на следователя). Лишения свободы ни одно из этих обвинений не предусматривает. Санкция статьи 319 - до года исправработ. Какая часть статьи 298.1 вменена тверичу, не уточняется. Это может быть часть 2 (до 1 миллиона рублей штрафа или до 320 часов обязательных работ) или 3 (тот же состав, соединенный с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; до 5 миллионов рублей штрафа или до 480 часов обязательных работ).

Можно предположить, что речь идет о части 3 статьи 298.1. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (статья 299 УК) относится к категории тяжких преступлений.

"Потерпевшим" от оскорбления и клеветы выступает следователь СКР С. Моднов, который вел первое дело Казакова.

По новому делу у тверича и его сестры прошли обыски. Казаков также сообщил, что СКР давит на его сестру, угрожая разглашением ее личной переписки.

В ноябре 2014 года этнический татарин Казаков, окончивший с красным дипломом юридический вуз, подал в УМВД по Твери документы для устройства участковым. Он дважды проходил необходимые тесты, по итогам которых признавался пригодным к работе. Однако в середине 2015-го ему отказали в трудоустройстве на том основании, что он татарин и мусульманин.

В феврале 2016 года Казаков опубликовал в интернете видеосюжет с изображениями кадровиков тверской полиции, к лицам которых посредством фотомонтажа приставил туловища в нацистской, в том числе эсэсовской, форме. Также в сюжете присутствовали саркастические комментарии по адресу начальника отдела по работе с личным составом областного УМВД Александра Тесленко.

29 марта против Казакова возбудили дело по 319-й статье. Тесленко получил в деле статус потерпевшего.

21 мая за публикацию этого же сюжета против Казакова открыли еще одно дело - по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе "сотрудники УМВД России по Тверской области"), санкция которой на тот момент составляла до четырех лет колонии. После этого автора фильма отправили под домашний арест.

Подчеркивалось, что поводом к преследованию Казакова стал не сам факт публикации видео, а "экстремистские и оскорбительные комментарии", якобы содержащиеся в нем.

Разбирательство по существу дела началось в июле в Пролетарском райсуде Твери. 22 июля зампред суда Михаил Бобров по ходатайству прокурора отправил Казакова в СИЗО. В обоснование своего ходатайства обвинитель, в частности, указал, что неизвестное лицо повторно опубликовало на YouTube другой фильм Казакова, ранее удаленный из Сети.

В прениях сторон прокурор требовал для Казакова два года колонии-поселения. Адвокат "Агоры" Светлана Сидоркина, со своей стороны, настаивала на полном оправдании подсудимого. В ходе разбирательства она указывала, что 282-я статья не может быть вменена Казакову, поскольку полицейские не образуют социальной группы.

11 августа Бобров оправдал Казакова по 282-й статье, однако объявил его виновным по 319-й. При этом исправработы, назначенные осужденному, были сочтены отбытыми с учетом времени, которое тот провел под домашним арестом и в СИЗО.

После оглашения приговора Казаков сообщил, что по-прежнему хочет работать в полиции.

21 октября Тверской облсуд подтвердил приговор осужденному, отклонив его апелляционную жалобу.

Новое дело против Казакова возбудили через полтора месяца после этого.