О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Society/Law/m.255778.html
Также: Право, Регионы, Полиция, Ксенофобия, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Светлана Сидоркина

новость Приговор к исправработам автору фильма о полиции Казакову подтвержден

21.10.2016
Шамиль Казаков. Фото: agora.legal
Шамиль Казаков. Фото: agora.legal
Реклама

Тверской облсуд оставил в силе приговор 32-летнему жителю столицы региона Шамилю Казакову, осужденному к 10 месяцам исправработ за публикацию в интернете собственного фильма об областной полиции. Об этом "Граням" сообщила адвокат осужденного Светлана Сидоркина. Апелляционная инстанция подтвердила наличие в действиях Казакова состава статьи 319 УК (оскорбление представителя власти). Приговор вступил в законную силу.

Этнический татарин Казаков с детства мечтал работать в правоохранительных структурах. Он окончил с красным дипломом юридический вуз. В ноябре 2014 года Казаков подал в УМВД по Твери документы для устройства участковым. Он дважды проходил необходимые тесты, по итогам которых признавался пригодным к работе в полиции. Однако в середине 2015-го ему отказали в трудоустройстве на том основании, что он татарин и мусульманин.

В феврале 2016 года Казаков опубликовал в интернете видеосюжет с изображениями кадровиков тверской полиции, к лицам которых посредством фотомонтажа приставил туловища в нацистской, в том числе эсэсовской, форме. Также в сюжете присутствовали саркастические комментарии по адресу начальника отдела по работе с личным составом областного УМВД Александра Тесленко.

29 марта против Казакова возбудили дело по 319-й статье, предусматривающей до года исправработ. Тесленко получил в деле статус потерпевшего.

21 мая за публикацию этого же сюжета против Казакова открыли еще одно дело - по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти к социальной группе "сотрудники УМВД России по Тверской области"), санкция которой на тот момент составляла до четырех лет колонии. После этого автора фильма отправили под домашний арест.

Подчеркивалось, что поводом к преследованию Казакова стал не сам факт публикации видео, а "экстремистские и оскорбительные комментарии", якобы содержащиеся в нем.

Процесс Казакова вел зампред Пролетарского райсуда Твери Михаил Бобров. Предварительные слушания по делу прошли 24 июня, а разбирательство по существу началось в следующем месяце. 22 июля Бобров по ходатайству прокурора отправил Казакова в СИЗО. В обоснование своего ходатайства обвинитель, в частности, указал, что неизвестное лицо повторно опубликовало на YouTube другой фильм Казакова, ранее удаленный из Сети.

В прениях сторон прокурор требовал для Казакова два года колонии-поселения. Адвокат Сидоркина, со своей стороны, настаивала на полном оправдании подсудимого.

В ходе разбирательства она указывала, что 282-я статья не может быть вменена Казакову, поскольку полицейские не образуют социальной группы. Между тем доцент Нижегородского университета Елизавета Колтунова, привлеченная защитой как эксперт, отмечала, что выводы исследования, положенные в основу обвинения, "не всегда являются научно обоснованными".

11 августа Бобров оправдал Казакова по 282-й статье, однако объявил его виновным по 319-й. Исправработы осужденному выполнять не придется, поскольку с учетом времени, проведенного осужденным под домашним арестом и в СИЗО, они считаются отбытыми.

После оглашения приговора Казаков сообщил, что по-прежнему хочет работать в полиции.

За последний год стало известно о нескольких делах по 282-й статье, объектом возбуждения ненависти в которых объявляется такая социальная группа, как сотрудники полиции. Это, в частности, дело таганрогской активистки Елизаветы Цветковой и вологодского оппозиционера Евгения Доможирова. Между тем юристы отмечают, что рассматривать полицейских как социальную группу оснований нет, а стало быть, и возбуждение подобных дел неправомерно. Тем не менее дело Казакова, насколько известно, - пока единственный случай, когда эту позицию удалось отстоять в суде.

Оставить комментарий Обсудить
21.10.2016

новость Новости по теме
11.08.2016 Автор фильма о тверской полиции Казаков получил 10 месяцев исправработ →
05.08.2016 Дело Казакова: за "оскорбление тверской полиции" требуют два года колонии-поселения →
22.07.2016 Фигурант дела об оскорблении тверской полиции Казаков отправлен в СИЗО →
12.07.2016 Обвиняемый в оскорблении тверской полиции Казаков не признал вину →
24.06.2016 В Твери за экстремизм судят не принятого в полицию мусульманина →
Фото и Видео
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Урок Каддафи для Путина
Виталий Портников
статья Штирлиц идет по коридору
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Брюссель обвинил Москву во лжи
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Фото: f-16.net
статья Путинская Россия и Запад
Александр Скобов. Courtesy photo
статья Страшная морда медведя
в блоге Психушка для болотника
7
РЕКЛАМА
Loading...
новость Норвегия: задержан боевик ЛНР
Ян Петровский на Украине. Источник: nrk.no
новость Минтруд определил налог на тунеядство
Максим Топилин. Фото: rosmintrud.ru
новость Шойгу: Техника несовершенна
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
в блоге В защиту Ивана Грозного
383
новость Украина и Польша против СССР
Совместный парад Красной армии и Вермахта в Бресте, 22.09.1939. Фото: Bundesarchiv
новость Матвиенко о миссии ОБСЕ В Донбассе
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
новость Россия не отдаст Сенцова Украине
Олег Сенцов в суде, 29.07.2015. Фото "Граней"
новость Fancy Bear: послужной список
Логотип хакерской группы Fancy Bear
в блоге Суд по Немцову: пули, пытки, спа
7
статья Патриот и злой Минфин
Илья Мильштейн
статья Вместе против Путина: ВИДЕО
Флаги Сирии и Украины на акции в Париже. Фото: Грани.Ру
новость Демушкин под домашним арестом
Дмитрий Демушкин и адвокат Михаил Тихонов в Пресненском райсуде, 21.10.2016. Фото: zona.media
новость Россия согласилась на ОБСЕ в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины. Фото: pravda.com.ua
новость Дипломатов не пустят на выборы
Посольство России в Вашингтоне. Фото: loc.gov