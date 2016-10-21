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Тверской облсуд оставил в силе приговор 32-летнему жителю столицы региона Шамилю Казакову, осужденному к 10 месяцам исправработ за публикацию в интернете собственного фильма об областной полиции. Об этом "Граням" сообщила адвокат осужденного Светлана Сидоркина. Апелляционная инстанция подтвердила наличие в действиях Казакова состава статьи 319 УК (оскорбление представителя власти). Приговор вступил в законную силу.

Этнический татарин Казаков с детства мечтал работать в правоохранительных структурах. Он окончил с красным дипломом юридический вуз. В ноябре 2014 года Казаков подал в УМВД по Твери документы для устройства участковым. Он дважды проходил необходимые тесты, по итогам которых признавался пригодным к работе в полиции. Однако в середине 2015-го ему отказали в трудоустройстве на том основании, что он татарин и мусульманин.

В феврале 2016 года Казаков опубликовал в интернете видеосюжет с изображениями кадровиков тверской полиции, к лицам которых посредством фотомонтажа приставил туловища в нацистской, в том числе эсэсовской, форме. Также в сюжете присутствовали саркастические комментарии по адресу начальника отдела по работе с личным составом областного УМВД Александра Тесленко.

29 марта против Казакова возбудили дело по 319-й статье, предусматривающей до года исправработ. Тесленко получил в деле статус потерпевшего.

21 мая за публикацию этого же сюжета против Казакова открыли еще одно дело - по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти к социальной группе "сотрудники УМВД России по Тверской области"), санкция которой на тот момент составляла до четырех лет колонии. После этого автора фильма отправили под домашний арест.

Подчеркивалось, что поводом к преследованию Казакова стал не сам факт публикации видео, а "экстремистские и оскорбительные комментарии", якобы содержащиеся в нем.

Процесс Казакова вел зампред Пролетарского райсуда Твери Михаил Бобров. Предварительные слушания по делу прошли 24 июня, а разбирательство по существу началось в следующем месяце. 22 июля Бобров по ходатайству прокурора отправил Казакова в СИЗО. В обоснование своего ходатайства обвинитель, в частности, указал, что неизвестное лицо повторно опубликовало на YouTube другой фильм Казакова, ранее удаленный из Сети.

В прениях сторон прокурор требовал для Казакова два года колонии-поселения. Адвокат Сидоркина, со своей стороны, настаивала на полном оправдании подсудимого.

В ходе разбирательства она указывала, что 282-я статья не может быть вменена Казакову, поскольку полицейские не образуют социальной группы. Между тем доцент Нижегородского университета Елизавета Колтунова, привлеченная защитой как эксперт, отмечала, что выводы исследования, положенные в основу обвинения, "не всегда являются научно обоснованными".

11 августа Бобров оправдал Казакова по 282-й статье, однако объявил его виновным по 319-й. Исправработы осужденному выполнять не придется, поскольку с учетом времени, проведенного осужденным под домашним арестом и в СИЗО, они считаются отбытыми.

После оглашения приговора Казаков сообщил, что по-прежнему хочет работать в полиции.

За последний год стало известно о нескольких делах по 282-й статье, объектом возбуждения ненависти в которых объявляется такая социальная группа, как сотрудники полиции. Это, в частности, дело таганрогской активистки Елизаветы Цветковой и вологодского оппозиционера Евгения Доможирова. Между тем юристы отмечают, что рассматривать полицейских как социальную группу оснований нет, а стало быть, и возбуждение подобных дел неправомерно. Тем не менее дело Казакова, насколько известно, - пока единственный случай, когда эту позицию удалось отстоять в суде.