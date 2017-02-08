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Псковская полиция заинтересовалась сетевыми публикациями лидера рок-группы "Инструкция по выживанию" Романа Неумоева, получив донос от столичной прокремлевской НКО "Центр исследования легитимности и политического протеста", возглавляемой Евгением Венедиктовым. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката "Агоры" Виталия Черкасова, который представляет интересы музыканта.

НКО утверждает, что разработала программу "Демон Лапласа", которая круглосуточно мониторит соцсети в поиске материалов, признанных экстремистскими. Обнаружив с помощью этой программы такие публикации, центр Венедиктова отправляет доносы в региональные правоохранительные структуры.

По словам Черкасова, на странице Неумоева было обнаружено видео под названием "Мусульмане, где вы!!! Проданные крылья Джихада". Ролик с похожим названием, отличающимся только пунктуацией и заглавными буквами, включен Минюстом в список экстремистских материалов по решению 109-го гарнизонного военного суда в Душанбе от 25 сентября 2015 года.

В Сети видео с такими названиями обнаружить не удалось; вероятно, речь идет об одном из клипов на песню чеченского барда Тимура Муцураева "Проданные крылья Джихада".

Как уточнял Неумоев. "Я уже было удалил там аккаунт, да чего-то слабину дал", - заметил музыкант. Тем не менее 8 февраля личную страницу Неумоева во "Вконтакте" "Граням" обнаружить не удалось - в этой сети есть лишь редко обновляемая страница его группы.

1 февраля Неумоеву позвонили из псковского ЦПЭ и вызвали на "беседу". На другой день поступил новый звонок. Оперативники, писал музыкант в Фейсбуке, "говорит, что все "скриншотики" моих песен, музыки и видео они уже аккуратно сделали".

"Беседа" была назначена на понедельник, 6 февраля. По ее окончании Неумоев воздержался от каких-либо комментариев, заметив лишь, что "в среду к вечеру будет вся информация в прессе".

Как рассказал "Медиазоне" адвокат Черкасов, в ходе "беседы" музыкант отказался от дачи объяснений, сославшись на статью 51 Конституции. После этого оперативник заявил, что направит материалы участковому по месту жительства Неумоева.

По предположению Черкасова, музыканту грозит дело по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов), предусматривающей до 15 суток ареста с конфискацией "оборудования, использованного для их (экстремистских материалов. - Ред.) производства". В ЦПЭ Неумоеву заявили: "Если выявляют на одной странице много подобных материалов, то может быть и уголовная ответственность, а тут, скорее всего, административная".

Теперь музыкант ожидает вызова к участковому.

Неумоеву 53 года, он уроженец Свердловской области. Около 1986 года, учась в Тюменском университете, присоединился к основанной поэтом Мирославом Немировым (1961-2016) группе "Инструкция по выживанию", а вскоре, после ухода Немирова, возглавил этот коллектив. Под руководством Неумоева "ИпВ" стала одной из самых известных представительниц сибирского панка; композиции, сделавшие имя группе, собраны в альбоме "Смертное" (1991).

Популярности "ИпВ" во многом поспособствовало исполнение ее песен "Гражданской обороной". В марте 1990 года этот коллектив выпустил альбом "Инструкция по выживанию", куда вошли около полутора десятков композиций тюменской группы, в том числе "Красный смех", "Непрерывный суицид", "Северная страна", "Час до полночи", "Родина Смерть". При этом лидер "ГО" Егор Летов внес бóльшие или меньшие коррективы в тексты, а также ритмический и мелодический рисунок песен Неумоева.

В 1994-1995 годах "ИпВ", "ГО" и проект омича Олега Судакова (Манагера) "Родина" проводили совместные концерты как участники "национал-коммунистического рок-движения "Русский прорыв", резко критикуя политику президента Бориса Ельцина и настаивая на воссоздании СССР.

К концу 1990-х Неумоев прекратил активную концертную деятельность и обосновался при монастыре в Печорах, Псковская область. В дальнейшем он перебрался в областной центр.

Лидер "ИпВ" известен антисемитскими взглядами. В то же время он оппозиционно настроен к режиму Владимира Путина и является противником российской агрессии на Украине.

В 1980-х годах деятельностью Неумоева интересовался КГБ. Так, в 1986-м некий майор Кравцов угрожал музыканту делом по статье 1901 УК РСФСР (распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй), предусматривавшей до трех лет колонии.

В апреле 2015 года сообщалось, что "Центр исследований легитимности и политического протеста" разрабатывает систему мониторинга соцсетей для оповещения о готовящихся несогласованных акциях. Месяц спустя "Известия" передавали, что именно эта программа называется "Демон Лапласа". В феврале прошлого года это же издание писало, что центр Венедиктова разрабатывает систему слежения за пропагандой радикального исламизма в соцсетях. Как можно заключить из объяснений Черкасова, именно эта система, встроенная в "Демон Лапласа", и обнаружила видео на странице Неумоева.