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В прениях сторон по делу активиста международного движения "Патриоты Черкесии" Аднана Хуадэ, против которого сфабриковано обвинение в попытке подкупа гаишника, прокурор Михаил Иваненко потребовал для подсудимого два года ограничения свободы. Об этом сообщает Natpress.

Слушания по существу дела продолжаются с 6 сентября в Майкопском горсуде Адыгеи. Ведет процесс судья Виталий Галаган. Защищают подсудимого адвокаты Иланд Абрегов и Юрий Ашинов. Хуадэ, репатриант из Турции, общается с другими участниками разбирательства через переводчика.

Первоначально активисту вменялись часть 3 статьи 30 - часть 3 статьи 291 УК (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие). Этот же состав указан и в карточке дела на сайте суда. С учетом части 3 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) по этому обвинению грозит до шести лет колонии.

Однако статья 291 УК не предусматривает такого наказания, как ограничение свободы. С другой стороны, защита активиста, стремясь добиться его освобождения из СИЗО, с самого начала процесса настаивала, чтобы дело переквалифицировали на часть 1 статьи 291.2 УК (мелкое взяточничество), санкция которой составляет до года колонии или же как раз до двух лет ограничения свободы. Таким образом, можно предположить, что в ходе судебного разбирательства Галаган переквалифицировал дело.

Хуадэ с мая нынешнего года был заключен в СИЗО-2 Адыгеи в пгт Тлюстенхабль Теучежского района. Однако 16 сентября, как передавал "Кавказский узел", коллегия Верховного суда региона, рассмотрев апелляцию на продление активисту срока содержания под стражей, перевела его под домашний арест. Два месяца спустя, 11 ноября, Галаган отказал прокурору Иваненко в продлении домашнего ареста Хуадэ и освободил подсудимого под подписку о невыезде.

После Иваненко в прениях выступили адвокаты Абрегов и Ашинов. Они потребовали оправдать активиста.

Сам Хуадэ заявил, что не признает вину. "Случившееся со мной от начала до конца считаю провокацией, инсценировкой, организованной спецслужбами", - подчеркнул он.

В обоснование своей позиции активист указал на массу нестыковок в деле. Он также заметил, что узнал секретного свидетеля обвинения, выступавшего в процессе под именем К. Гостевого. Свидетель заявлял, что в мае, находясь вместе с Хуадэ в спецприемнике, где оба отбывали административный арест, слышал от активиста, будто тот хотел откупиться от гаишника взяткой.

В действительности, продолжил Хуадэ, свидетель - 55-летний Константин Ватутин, который ранее пытался устроиться к активисту в магазин, но не был принят на работу. Кроме того, дочь свидетеля Екатерина Ватутина в 2005-2006 годах работала у Хуадэ продавцом и была уволена. "И поэтому у него на меня оставалась обида", - заключил обвиняемый.

Следующее заседание по делу назначено на 10 января 2017 года. Как предполагается, тогда Галаган вынесет активисту приговор.

Хуадэ был задержан в Майкопе вечером 5 мая. Сообщалось, что его подозревают в попытке дать инспектору ГИБДД Али Борсову взятку 10 тысяч рублей, за то чтобы тот не оформлял на него административный протокол о езде без прав.

11 мая в МВД по Адыгее сообщили, что на основании этого протокола активисту дали 15 суток административного ареста.

"Мы не знаем всех обстоятельств дела, но задержали его почему-то дома, а не на дороге", - отмечал тогда член совета майкопского городского Адыгэ хасэ (Черкесского парламента) Али Бганэ. Сообщалось также, что в задержании активиста принимали участие не только полицейские, но и оперативники ФСБ.

Между тем 18 мая семья Хуадэ получила уведомление адыгейского главка СКР о том, что 16-го числа против активиста открыли дело по 291-й статье УК. В СИЗО Хуадэ, как можно предположить, отправили непосредственно по окончании административного ареста.

Между тем председатель майкопского Адыгэ хасэ Заурбий Чундышко, а также Бганэ и еще один член совета - главред Natpress Аслан Шаззо - 18 мая направили главе региона Аслану Тхакушинову обращение в защиту Хуадэ. Общественники заявили, что преследование их коллеги обусловлено исключительно его гражданской активностью, и попросили защитить его права.

Ранее со схожим обращением выступил Координационный совет черкесских активистов, объединяющий представителей национальной общественности из России, Германии, Израиля, Иордании, Турции и США. Они также потребовали немедленно прекратить преследование Хуадэ.

21 мая движение "Патриоты Черкесии" организовало у российского генконсульства в Стамбуле митинг с требованием закрыть дело против Хуадэ. В акции приняли участие свыше 100 человек.

Хуадэ выступает за признание геноцида черкесов, совершенного Россией в XVIII-XIX веках. Также он требует государственного содействия переселению черкесов из Сирии.

13 декабря 2013 года Хуадэ, как и еще около 10 черкесских и абазинских активистов из Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, был задержан и доставлен в Краснодар по поручению краевого главка СКР. Дома у общественников прошли обыски. Свои действия власти объяснили розыском некоего моджахеда по фамилии Чернышов. Вечером 14 декабря активистов освободили.

25 мая 2015 года дома у Хуадэ и в принадлежащем ему магазине прошли обыски с изъятием электроники и коммерческих документов. Как утверждалось, обыски проводятся по делу о незаконном приобретении земли для строительства жилья, открытому против пятерых репатриантов из Турции.

17 декабря 2015-го Майкопский горсуд арестовал Хуадэ, его дочь Дану и продавщицу магазина Саиду Борсову на 15 суток после конфликта с ФСБ. Тремя днями раньше, 14 декабря, ФСБ, полиция и Роспотребнадор явились в магазин Хуадэ с проверкой. На другой день они пришли вновь - но уже без документов. Хуадэ с дочерью, как утверждалось в административных протоколах, попытались их выпроводить. В результате потасовки разбилось стекло в витрине. В чем была обвинена продавщица Борсова, не уточнялось.