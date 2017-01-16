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Бывший лейтенант российской армии Сергей Аракчеев, осужденный к 15 годам строгого режима по обвинению в убийстве гражданских лиц во время второй чеченской войны, освобожден из колонии условно-досрочно. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источники в правоохранительных структурах и друзей бывшего военного.

Отмечается, что администрация ИК-11 для бывших силовиков и правоохранителей в городе Бор Нижегородской области, где содержался Аракчеев, представила на суд об УДО "отличную характеристику" заключенного. "За время, что он провел за решеткой, у него не было ни одного выговора", - заметил один из собеседников издания.

Из колонии 35-летний Аракчеев вышел еще 16 декабря 2016 года, однако его освобождение скрывали, опасаясь, что с бывшим лейтенантом расправятся. Сам он, разделяя эти опасения, сразу после выхода на свободу эмигрировал - по закону лица, освобожденные условно-досрочно, имеют право выезжать за рубеж.

Аракчеев был командиром инженерно-саперной роты дивизии внутренних войск им. Дзержинского. Эпизоды, вмененные ему, датированы 15 января 2003 года. Согласно фабуле дела, в этот день командир мотострелковой роты старший лейтенант Евгений Худяков и приданный ему в качестве сапера Аракчеев следовали на БТР'е по проселку в сторону грозненского аэропорта Северный. На дороге они остановили "КамАЗ", в котором ехали чеченцы Саид Янгулбаев, Абдулла Джанбеков и Наджмуди Хасанов. Офицеры приказали чеченцам выйти из машины и всех троих расстреляли из автоматов, а "КамАЗ" сожгли.

Утверждалось также, что Худяков и Аракчеев обстреляли "Волгу", которой управлял местный житель Шамиль Юсупов, а самого водителя избили и прострелили ему ногу. При этом у пострадавших пропали ценные вещи.

Сами Худяков и Аракчеев вину во всех вмененных преступлениях отрицали. Как утверждает защита Аракчеева, лейтенант в день нападений на "КамАЗ" и "Волгу" вообще не выезжал с Худяковым, а находился в другом месте в качестве командира другого БТР'а. Представители потерпевших также заявляли, что сомневаются в виновности обоих военных.

Союз солидарности с политзаключенными указал на множество нарушений, допущенных как на следствии, так и во время судебных процессов. "Имеются сомнения в объективности экспертиз, состава суда, судебного разбирательства", - отмечали, в частности, правозащитники.

Дело Худякова и Аракчеева слушалось трижды. В середине 2004-го присяжные Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону оправдали обоих подсудимых по всем инкриминированным эпизодам. Однако осенью того же года Верховный суд отменил приговор, сославшись на нарушения при составлении списка заседателей.

Год спустя новый состав присяжных повторно вынес военным оправдательный вердикт. Однако в апреле 2006-го ВС отменил и этот приговор, сославшись на то, что через полгода после его вынесения вышло постановление Конституционного суда, обязывающее рассматривать дела о преступлениях военных в Чечне без участия присяжных.

Третий процесс проходил с конца 2006 года. В декабре 2006-го судья СКОВСа Владимир Цыбульник отправил Аракчеева и Худякова в СИЗО. Однако уже в феврале 2007-го ВС, рассмотрев кассационную жалобу арестованных, освободил их.

Приговор Цыбульник вынес 27 декабря 2007 года. Он объявил Аракчеева виновным по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц в составе группы лиц по мотиву национальной ненависти) и части 1 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества). В то же время Цыбульник оправдал лейтенанта по части 2 статьи 162 (разбой с применением оружия) и пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия), то есть по эпизоду с "Волгой", за отсутствием состава преступления.

Аракчеева взяли под стражу в зале суда. Помимо срока в колонии Цыбульник назначил подсудимому дополнительные наказания - лишение звания лейтенанта и медали Суворова.

Худяков был осужден к 17 годам строгого режима. На оглашение приговора он не явился. Местонахождение бывшего военного неизвестно до сих пор.

В августе 2008 года ВС оставил приговор Аракчееву и Худякову в силе.

В июне 2011-го Аракчеев обратился к Владимиру Путину с просьбой разобраться в его деле. В ноябре того же года обещание изучить дело дал тогдашний президент Дмитрий Медведев.

В январе 2012-го прокуратура отказалась пересматривать дело Аракчеева. Осенью того же года Конституционный суд отклонил жалобу осужденного на норму, касающуюся проведения экспертиз.

В марте 2015-го СКОВС признал за Аракчеевым право на реабилитацию по снятым с него обвинениям и на извинение прокурора.

5 августа 2016 года СКОВС постановил возместить Аракчееву 500 тысяч рублей расходов на защиту в связи с признанием его невиновным по двум статьям УК. Сам осужденный настаивал на выплате ему 800 тысяч рублей в возмещение расходов как на защиту, так и на питание, средства связи и приобретение юридической литературы во время следствия по делу.