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Также: Право, Регионы, Акции протеста, Общество, Россия, Политика | Персоны: Валерий Рашкин

новость В Мосгордуму внесен законопроект о согласовании встреч депутатов с избирателями

22.12.2016
Татьяна Портнова Фото: duma.mos.ru
Татьяна Портнова Фото: duma.mos.ru
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В Мосгордуму внесен законопроект о распространении положений закона о митингах на встречи депутатов с избирателями. Документ опубликован на сайте столичного парламента.

Поправки в городские законы о статусе депутата Мосгордумы и об организации местного самоуправления в Москве разработала комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению под руководством единороски Татьяны Портновой.

В соответствии с действующим законодательством, организаторы встреч с депутатами не должны предварительно уведомлять органы власти о предстоящем мероприятии. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, "что в целях обеспечения безопасности участников встречи, других жителей столицы, а также бесперебойного движения транспорта и функционирования городских служб" необходимо ввести уведомительный порядок проведения таких акций. Исключение будет сделано только для собраний, проводимых в помещениях.

По мнению главы московского горкома КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина, этот законопроект нарушает Конституцию. "Кроме того, это пример для подражания остальным регионам. Не исключено, что такой законопроект будет внесен и в Госдуму. По примеру Москвы ведь распространили платные парковки на всю Россию, - отметил коммунист. - Власти хотят, чтобы депутаты не встречались с избирателями, чтобы правда не доходила до населения через депутатов".

В случае принятия законопроекта коммунисты будут обжаловать документ в Конституционном суде, подчеркнул Рашкин.

В законе о статусе депутата говорится, что народные избранники могут проводить встречи в любое время и в любом месте. Встреча с депутатами, наряду со сходами и одиночными пикетами, остались теми немногими публичными акациями, которые не требуют уведомления властями. Эту форму депутаты иногда используют при отказе властей согласовать митинг или шествие. Однако объявление о встрече с депутатами не всегда спасает участников акции от задержаний и нападений полицейских.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2016

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