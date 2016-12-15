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новость Задержаны подозреваемые в нападении на полицейского начальника под Самарой

15.12.2016
Дмитрий Вашуркин. Фото: 63.мвд.рф
Дмитрий Вашуркин. Фото: 63.мвд.рф
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В Самарской области задержаны пятеро местных жителей, подозреваемых в нападении на начальника ОМВД по городу Отрадный подполковника полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены Екатерины Вашуркиной. Об этом сообщается на сайте СКР.

Трое задержанных, заявляет ведомство, уже дали признательные показания как на себя, так и на других подозреваемых. Мотивом нападения СКР называет ограбление.

Первоначально следственное ведомство заявляло о четырех, а МВД - о трех злоумышленниках.

СКР, как и ранее, утверждает, что нападавшие дожидались Вашуркиных в их доме. Между тем Life, ссылаясь на официального представителя МВД Ирину Волк, передает, что преступники повстречали полицейского и его жену в магазине, а потом следили за ними до дома. Установив, где живут Вашуркины, рассказала Волк, злоумышленники вызвали хозяина на улицу и начали его избивать. Затем они ворвались в дом, где избили жену полицейского. Далее обоих попытались убить, нанеся пострадавшим рубленые раны головы. "После чего завладели тремя золотыми цепочками и портмоне с незначительной суммой денег и банковскими картами", - заключила представитель полицейского ведомства.

Нападение на дом Вашуркиных в пгт Смышляевка, пригороде Самары, произошло в ночь на 11 декабря. Жена полицейского погибла; сам хозяин в результате покушения потерял сознание, а очнувшись утром, вызвал скорую. Он остается в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ранее Life передавал, что на восстановление Вашуркину потребуется значительное время.

СКР возбудил дело по пункту "ж" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 3 статьи 30 - пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Оно расследуется 3-м управлением центрального главка ведомства, базирующемся в Нижнем Новгороде. Ход следствия находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

В ночь на 24 апреля в селе Ивашевке Сызранского района области был убит замначальника штаба регионального полицейского главка, бывший начальник Сызранского межмуниципиального УМВД полковник Андрей Гошт, а также пятеро членов его семьи. Их забили насмерть кусками арматуры. Седьмая пострадавшая - 7-летняя девочка - выжила.

В кругах криминалитета Гошт имел репутацию миллионера. Считалось, что, возглавляя в бытность в 2013-2015 годах сызранскую полицию, полковник разбогател, собирая дань с бизнесменов, занимавшихся торговлей, производством спиртного, а также незаконной переработкой нефти.

По подозрению в убийстве арестовали трех граждан Азербайджана - Романа Фаталиева, Ислама Бабаева и Орхана Зохрабова, - а также гражданина Таджикистана Махмадали Ахмадова. При этом приводились доказательства непричастности обвиняемых к преступлению.

5 декабря Самарский облсуд начал слушания по существу дела. Они проходят в закрытом режиме с участием присяжных.

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15.12.2016

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