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новость Политэмигрант Хорршр заочно арестован в Москве

14.12.2016
Александр Хорршр. Фото с личной ФБ-страницы
Александр Хорршр. Фото с личной ФБ-страницы
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Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал на два месяца активиста "Яблока" и сооснователя движения "Единство равных" Александра Хорршра, полгода назад бежавшего из России от преследования по делу об экстремизме. Об этом вечером во вторник сообщил "Коммерсант" со ссылкой на Сергея Бадамшина, адвоката эмигранта.

О деле против Хорршра стало известно 25 февраля, когда активиста задержали и доставили на допрос в УФСБ по Москве и Подмосковью. После допроса он был отпущен под подписку о невыезде. 25 марта Хорршру было предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет), предусматривающей до пяти лет колонии.

Активисту вменили публикацию на личной ВК-странице пяти постов, которые, по словам Бадамшина, "осуждают действия государственной власти". "Это и записи в поддержку французской газеты Charlie Hebdo (правильно - журнала. - Ред.), и призывы к массовым протестам", - пояснил адвокат.

В начале года Бадамшин заявлял, что посты, помещенные Хорршром, включены в список экстремистских материалов на сайте Минюста, причем ранее за публикацию этих же записей уже был осужден некий гражданин.

Сам факт публикации постов Хорршр признал.

В середине июня стало известно, что активист бежал из-под подписки в Финляндию. К нынешнему моменту, передает "Коммерсант", он уже получил политическое убежище в этой стране.

23 ноября 2015 года Хорршр вместе с еще четырьмя активистами "Единства равных", поднявшись на строительные леса, построенные у сталинской высотки на Котельнической набережной, вывесил там флаги Украины и своего движения ( Видео ВИДЕО). Акция была приурочена ко второй годовщине Евромайдана. Двоим ее участникам после вывешивания флагов удалось скрыться; между тем Хорршра, лидера "Единства равных" Алексея Домникова, а также Игоря Шарапова задержали.

На другой день Таганский райсуд Москвы арестовал Хорршра, Домникова и Шарапова на 10 суток каждого по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Активистам вменили отказ представить полицейским документы. При этом ни у кого из троих документов в момент задержания при себе попросту не было.

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14.12.2016

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