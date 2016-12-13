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Также: Право, Полиция, Общество

новость В Мурманске оправдан гражданин, застреливший двух полицейских

13.12.2016
Виктор Михайловский. Кадр "ТВ-21"
Виктор Михайловский. Кадр "ТВ-21"
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Судья Мурманского облсуда Антон Венедиктов оправдал егеря Виктора Михайловского, который в августе прошлого года застрелил граждан Владимира Тяпина и Александра Мацнева, один из которых был действующим, а другой - отставным полицейским. Об этом в понедельник сообщило "ТВ-21". Венедиктов указал, что в действиях подсудимого отсутствовал состав преступления.

51-летнему Михайловскому вменялся пункт "а" части 2 статьи 105 УК (убийство двух лиц). В прениях сторон прокурор Сергей Степовый запрашивал для подсудимого 17 лет строгого режима с двухлетним ограничением свободы после отбытия срока. Также он требовал взыскать с Михайловского по 3 миллиона рублей в пользу семей каждого из погибших в качестве компенсаций морального вреда.

Сам подсудимый вину не признал. Он настаивал, что не превысил пределов допустимой самообороны.

Областная прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор в Верховный суд.

25 августа 2015 года Михайловский объезжал охотничьи угодья клуба "Кречет" в районе реки Шовна. С собой он взял своего 7-летнего сына. На дороге в лесу егерь остановил для проверки документов машину, в которой ехали 45-летние Тяпин и Мацнев, приходившиеся друг другу родственниками. Оба они были пьяные.

Один из охотников, выйдя из машины, отказался предъявлять документы, заявив: "Ты меня в лицо знать должен". Чтобы погасить конфликт, Михайловский решил уехать. "Но у меня, - рассказывал он, - это сделать не получилось, потому что второй вытащил из машины моего ребенка, выкинул в кусты. Ребенок орал, истерил истошно. Они фактически взяли его в заложники".

Егерь вышел из машины. Тогда пьяные заявили ему: "Иди сюда, герой, убивать тебя будем".

Михайловский, действуя согласно закону об оружии, предупредил охотников, что будет стрелять. Когда это не подействовало, он выстрелил из своего карабина в воздух. После этого один из пьяных сделал выстрел в сторону егеря. Тот ответил, целясь охотнику в плечо, однако попал в грудь и убил пьяного наповал.

Второй охотник, держа ружье, стал приближаться к егерю. Михайловский дважды стрелял в воздух и уговаривал остановиться, однако это не подействовало. Когда расстояние между пьяным и егерем сократилось до двух метров, Михайловский выстрелил на поражение. Второй нападавший тоже был убит наповал.

28 августа 2015-го Михайловского задержали. Во время суда, начавшегося нынешней осенью, егерь уже находился под подпиской о невыезде. Как можно предположить, он год провел в СИЗО и был освобожден в связи с истечением предельного срока пребывания под стражей по вмененному обвинению.

Судья Венедиктов действие подписки, взятой с Михайловского, отменил.

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13.12.2016

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