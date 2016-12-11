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В Москве в воскресенье утром был задержан директор Центра содействия коренным малочисленным народам Севера Родион Суляндзига. Об этом сообщается в заявлении Форума аборигенных народов - неформального объединения экспертов по проблемам народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Перевод документа с английского на русский опубликовал на своей ФБ-странице президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе.

Силовики явились к Суляндзиге, когда он собирался на семинар Форума, который должен был открыть и вести. Визитеры устроили обыск, по окончании которого увезли общественника в ОП "Коньково" - для опроса или допроса, из заявления не понятно.

В 16:40, добавил Джибладзе, Суляндзигу отпустили из полиции. Однако ноутбук активиста силовики оставили у себя "для изучения".

Возбуждено ли уголовное дело и если да, то какой статус имеет в нем Суляндзига, не уточняется.

Как отмечается в заявлении Форума, за несколько дней до семинара к его участникам Геннадию Щукину и Вячеславу Шадрину обратились Григорий Ледков и Владимир Климов - президент и вице-президент подконтрольной властям Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Они добивались, чтобы членов ассоциации допустили к участию в семинаре в качестве наблюдателей. Однако Щукин и Шадрин в этом отказали.

В сентябре 2014 года российские власти сорвали поездку Суляндзиги в Нью-Йорк на конференцию ООН по вопросам коренных народов. При этом Суляндзига являлся членом глобального комитета по подготовке конференции. На паспортном контроле в Шереметьеве у общественника изъяли загранпаспорт, попросили подождать, а вернувшись, объявили, что в документе не хватает страницы, и завели на Суляндзигу административное дело.

"Там будут говорить о развитии Арктики и эксплуатации ее природных ресурсов, - пояснял активист действия силовиков. - Болезненный вопрос - конфликт интересов между коренными народами и нефтедобывающими промышленниками".

27 ноября 2015 года Минюст объявил о включении Центра содействия народам Севера в реестр "иностранных агентов". Два месяца спустя, 20 января 2016-го, Никулинский райсуд Москвы оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО - "агента").

Как политическую деятельность Минюст расценил участие НКО в 2013 году в подготовке к съезду коренных малочисленных народов, в частности организацию работы секций по вопросам природопользования и взаимодействия с промышленными компаниями, а также подготовку и издание в том же году 29-го номера журнала "Мир коренных народов. Живая Арктика".

В начале октября стало известно, что Центр обжаловал признание "агентом" в ЕСПЧ. Как говорится в жалобе, Россия нарушила в отношении НКО статьи 10 (свобода выражения мнения), 11 (свобода собраний и объединений) и 14 (запрещение дискриминации) Европейской конвенции. "Вмешательство в права было осуществлено властями на основании некачественного закона, оно не преследовало законную цель и не было необходимо в демократическом обществе", - подчеркивается в документе.