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Мосгорсуд подтвердил приговор исполнительному директору Шереметьевского профсоюза летного состава Алексею Шляпникову, вице-президенту этого профсоюза Валерию Пимошенко и депутату совета Можайского района Подмосковья, бывшему пилоту "Аэрофлота" Сергею Кнышову. Об этом сообщает РАПСИ. Все трое были осуждены к реальным срокам, которые, однако, на тот момент уже фактически отбыли в СИЗО и под домашним арестом.

В одном заседании рассматривались апелляционная жалоба защиты, настаивавшей на невиновности активистов, и представление прокуратуры, требовавшей дать им бóльшие сроки.

До вступления приговора в законную силу Шляпников, Пимошенко и Кнышов оставались под домашним арестом. Теперь эта мера пресечения с них снята.

Приговор по делу вынесла 1 июня судья Мещанского райсуда Москвы Олеся Менделеева. Шляпников получил 2 года 7 месяцев, Пимошенко - 2 года 6 месяцев, а Кнышов - 2 года 5 месяцев; все трое - в колонии общего режима. Активисты были объявлены виновными по части 3 статьи 30 - части 2 статьи 33 - части 4 статьи 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Согласно фабуле дела, в августе 2009 года Шляпников и Пимошенко потребовали от руководства "Аэрофлота" 100 миллионов рублей, пообещав взамен менее активно добиваться выплат пилотам за ночные рейсы и за вредность. В ходе переговоров, заявляло обвинение, сумма взятки была снижена до 30 миллионов. В случае отказа от выплаты профсоюзные лидеры якобы угрожали публикацией неких сведений, которые могли привести к смене топ-менеджмента компании, а также организацией массовых акций протеста летчиков.

Сами активисты вину не признали. Свое уголовное преследование они назвали результатом провокации "Аэрофлота".

Это был повторный приговор по делу. Первый вынесла 1 апреля 2015 года судья Мещанского райсуда Елена Максимова. Она приговорила Шляпникова, Пимоненко и Кнышова к шести с половиной, шести и пяти годам общего режима соответственно. Однако 9 сентября того же года Мосгорсуд отменил приговор, сославшись на существенные нарушения УПК в ходе разбирательства, проведенного Максимовой.

Шляпников и Пимошенко были задержаны 18 октября 2013 года. Как утверждается в деле, их взяли с поличным при получении первого транша взятки - 10 миллионов рублей - из депозитария банка. Кнышова задержали два дня спустя. В последующие несколько дней всех троих активистов арестовали. В 2014 году их освободили под подписку о невыезде в связи с истечением предельного срока содержания в СИЗО по вмененным им обвинениям. После оглашения первого приговора по делу активистов взяли под стражу в зале суда, однако после его отмены перевели под домашний арест.

В самом профсоюзе настаивали, что дело Шляпникова, Пимошенко и Кнышова сфабриковано. Таким образом, отмечали пилоты, "Аэрофлот" отомстил за решение Мосгорсуда, который в июле 2013 года обязал фирму погасить задолженность своим работникам за ночные смены и вредность. На октябрь 2013-го сумма этой задолженности составляла около 1 миллиарда рублей.

В поддержку обвиняемых выступила и Конфедерация труда России, назвавшая возбуждение дела "полицейской провокацией" как против Шляпникова, Пимошенко и Кнышова, так и против всего профсоюза.