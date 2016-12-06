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Ученый оспаривает в суде отказ библиотеки выдать книги Гитлера и Муссолини
06.12.2016
Михаил Золотоносов. Фото: spbgoldpen.ru
Михаил Золотоносов. Фото: spbgoldpen.ru
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Куйбышевский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению иска филолога и историка Михаила Золотоносова, которому Российская национальная библиотека отказалась выдать книги Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Об этом сообщает РАПСИ.

В читальном зале библиотеки Золотоносову отказались выдать по требованию книги "Майн кампф" Гитлера и "Доктрина фашизма" Муссолини. В РНБ объяснили это тем, что они входят в список экстремистской литературы.

Золотоносов в своем иске оспаривает несколько документов, в том числе приказ директора РНБ "О работе с изданиями, включенными в Федеральный список экстремистских материалов".

На заседании суда представитель ответчика заявила, что иск Золотоносова "выеденного яйца" не стоит. "Есть федеральный список запрещенной литературы, здесь дело даже не в приказах директора. Золотоносов требует выдавать ему экстремистскую литературу, а библиотека не может нарушать федеральные законы", - сказала юрист.

В свою очередь Золотоносов считает, что в федеральных законах нет прямого запрета на выдачу соответствующей литературы в библиотеке. "Есть федеральный закон "О государственной тайне", который запрещает выдачу определёенной литературы, но запрещенная литература не является гостайной. Есть закон "О противодействии экстремистской деятельности", но им запрещено массовое распространение экстремистских материалов, а в РНБ можно записаться только по паспорту и с дипломом о высшем образовании или по обращению научного руководителя, если речь идет о студентах. О каком массовом распространении может идти речь, если специалистов, которым могут понадобиться эти книги, от силы несколько десятков человек?" - сказал ученый.

По мнению Золотоносова, речь идет об общей "деградации РНБ" - уникальной всемирно известной библиотеки, которая призвана предоставлять специалистам все имеющиеся материалы для научной работы. "Понятно, что тексты этих книг в интернете есть. Интернет запретами не победить. Но специалистам нужны библиографические сведения, комментарии, а иногда сами издания, если работа, условно, о переводных изданиях трудов того же Гитлера. Я не говорю уже о рассмотрении этого вопроса с гуманитарной точки зрения", - сказал ученый. Он отметил, что в Краснодарской краевой библиотеке, например, предоставить "Майн кампф" для научной работы согласились.

В 2010 году Кировский районный суд Уфы признал книгу Гитлера "Моя борьба" экстремистской. "Книга содержит элементы автобиографии Гитлера с изложением идей национал-социализма, выражает милитаристское мировоззрение и оправдывает дискриминацию и уничтожение лиц неарийских рас, отражает идеи, реализацией которых стало начало Второй мировой войны", - говорилось в решении суда.

По поручению прокуратуры Башкирии прокуратура Кировского района Уфы провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, в результате которой подтвердился факт свободного распространения книги "Майн Кампф", сообщили в генпрокуратуре. В связи с этим прокурор направил в суд иск о признании указанной книги экстремистским материалом. В России в список экстремистских материалов включили и другие книги Гитлера и Муссолини.

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06.12.2016

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