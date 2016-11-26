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94-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал до 23 января 2017 года руководителя Северокавказского управления ФСО генерал-лейтенанта Геннадия Лопырева, сообщает Интерфакс. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Заседание по решению суда прошло в закрытом режиме. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Лопырева меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в постановлении суда. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Лопырева, которая просила избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

"Я подам апелляционную жалобу на решение об аресте моего подзащитного", - заявил после заседания адвокат генерала Руслан Закалюжный.

В пятницу СКР совместно с оперативными службами ФСБ возбудил уголовное дело в отношении Лопырева по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Как отмечали в СКР, деньги генерал получал "от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ".

Генерал был задержан с поличным при получении взятки, сообщил источник Интерфакса. По словам источника, у Лопырева при обыске было обнаружено более 1 миллиарда рублей.

Лопыреву уже предъявили обвинение. "Во время допроса в качестве обвиняемого своей вины он не признал", - сообщил Закалюжный. Других подробностей адвокат не привел, сославшись на подписку о неразглашении и секретность дела.

В пятницу о задержании генерала сообщил центр по связям с прессой и общественностью ФСО. "В ходе внутренней проверки ФСО РФ, проведенной в подразделениях Службы охраны на Кавказе, были выявлены признаки серьезных нарушений действующего законодательства", - говорилось в сообщении.

По данным источников "Коммерсанта", подобные проверки лично инициировал генерал-майор Дмитрий Кочнев. Владимир Путин назначил его главой ФСО в мае. На этом посту Кочнев сменил Евгения Мурова, который возглавлял спецслужбу в течении 16 лет.

СМИ сообщали, что расследование в отношении Лопырева связано с распределением земельных участков под строительство олимпийских объектов. Однако "знакомый с ситуацией" источник ТАСС это отрицал. "Предъявленное обвинение связано с финансово-хозяйственной деятельностью и не имеет отношения к продаже земель и строительству олимпийских объектов в Сочи", - сказал источник.