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Генерал-лейтенант Федеральной службы охраны Геннадий Лопырев задержан после проведения внутренней проверки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

"В ходе внутренней проверки ФСО РФ, проведенной в подразделениях Службы охраны на Кавказе, были выявлены признаки серьезных нарушений действующего законодательства", - сказали в пресс-службе. Материалы проверки переданы в следственные органы. "В настоящее время генерал Лопырев задержан, проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ФСО.

Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах сообщил, что генерала доставили в Москву. Он находится в здании Следственного комитета.

"Известия" сообщали, что в квартире генерала обнаружены денежные средства на сумму 1 миллиард рублей. Утверждалось, что расследование связано с распределением земельных участков под строительство олимпийских объектов. Со ссылкой на источники в ФСБ и мэрии Сочи издание сообщало, что следственные действия проходили в Краснодарском крае на протяжении всей недели, а по делу проходит ряд высокопоставленных чиновников из администрации и силовых структур Сочи. Позднее сообщение было удалено с сайта газеты, но сохранилось в кэше Google.

В администрации Сочи отрицают, что в мэрии после задержания Лопырева прошли обыски.

Еще в ходе подготовки к Олимпиаде-2014 появлялись сообщения о масштабной коррупции. В феврале 2014 года вице-премьер Дмитрий Козак, отвечающий за подготовку к проведению Игр в Сочи, заявил, что случаев "масштабного воровства" во время подготовки к Олимпиаде зафиксировано не было. "Я говорю лишь о том, что, несмотря на очень жесткий контроль, случаев, свидетельствующих о масштабном воровстве, установлено не было. Гарантировать, что его в принципе не было, я тоже не могу. У нас, в конце концов, презумпция невиновности", - сказал Козак.

По словам вице-премьера, в течение 2012 года было зафиксировано 141 преступление, связанное с Олимпиадой, из них 56 были мелкими кражами. На втором месте - попытки завышения цен со стороны строительных организаций. "Все эти преступления раскрываются, виновные привлекаются к ответственности независимо от их социального или материального статуса", - добавил вице-премьер.