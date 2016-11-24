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Бизнесмену Араму Петорсяну, захватившему летом заложников в столичном отделении "Ситибанка", предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Александра Карабанова.

"Сегодня моему подзащитному было перепредъявлено обвинение. Теперь ему инкриминируют попытку совершения преступления, предусмотренного статьей 205 УК (терроризм)", - сказал Карабанов. По словам адвоката, Петросян с новым обвинением категорически не согласен, так как при нем был обнаружен только муляж взрывного устройства.

Петросяна также ознакомили с постановлением о назначении ему психолого-психиатрической стационарной экспертизы в Центре имени Сербского, сообщил адвокат. Суд продлил до 24 февраля 2017 года срок содержания Петросяна под стражей.

24 августа Петросян захватил заложников в отделении "Ситибанка" на улице Большая Никитская. Захватчик угрожал взорвать себя. На шее у него была закреплена коробка, от которой отходили провода. Позже выяснилось, что это было не взрывное устройство, а муляж.

Всего в заложниках оказались четыре человека. Петросян заявил, что не имеет ничего против людей в банке и не намерен причинять им вреда. Он подчеркнул, что не собирается грабить банк, а захватить его, и потребовал переговоров с полицией.

В течение вечера Петросян отпустил всех заложников и сдался. Тогда против него было возбуждено дело по статье 206 УК (захват заложника).

Четыре года назад у Петросяна начались проблемы с бизнесом. Он обанкротился и погряз в долгах.С 2011 года бизнесмен регулярно направляет в различные властные структуры предложения относительно поддержки предпринимательства. Перед захватом заложников Петросян опубликовал на YouTube обращение к Владимиру Путину, в котором предупредил, что "пойдет на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса". Он пояснил, что предпринимает такой шаг от безысходности, поскольку не может иначе привлечь внимание к проблеме банкротства физических и юридических лиц.