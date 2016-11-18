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новость Владельцу пенсионного фонда "Благовест" вменяют хищение 1,3 миллиарда рублей

18.11.2016
Эмблема НПО "Благовест"
Эмблема НПО "Благовест"
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Владельцу московской фирмы "Орионснаб-СТ" Сергею Шахману, которой принадлежали 100 процентов акций лишенного лицензии негосударственного пенсионного фонда "Благовест", вменяется хищение 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает "Коммерсант". Шахман арестован по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии.

Дело ведет столичный главк СКР. По утверждению ведомства, Шахман вывел деньги через управляющую компанию "Садко-финанс", с которой у "Благовеста" был заключен договор доверительного управления, "путем заключения фиктивных гражданско-правовых сделок с ценными бумагами".

Фонд "Благовест" действовал с 2004 года. Весной 2015-го из него начали стремительно уходить деньги. 3 ноября того же года Центробанк отозвал у фонда лицензию, указав на нарушения "Благовестом" законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также на неисполнение предписаний регулятора и непредоставление сведений о себе. Дело, однако, было возбуждено только через год.

Защита Шахмана во время слушаний о выборе меры пресечения настаивало на переквалификации дела на мошенничество в сфере предпринимательства. Соответствующая статья УК не предполагает ареста. Однако судья заявил, что к предпринимательству действия Шахмана отношения не имеют, тогда как подозрения в мошенничестве обоснованны.

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18.11.2016

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